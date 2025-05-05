世壯運要來了！新北推900家特約店優惠 觀賽爽領新北幣

新北市串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召約900家特約店家推出多項優惠。（圖由新北經發局提供）

2025/05/05 16:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕為迎接5月17日登場的「雙北世界壯年運動會」，新北市號召約900家特約店家推出消費折扣、購物滿額贈等多項優惠，並攜手新北13處商圈加碼響應「商圈現金券」，另外憑專用公車卡免費搭乘水金九觀光公車，民眾到場館觀賞世壯運還可免費領新北幣。

市府經發局長盛筱蓉表示，新北串聯在地商圈、百貨商場及特色店家於5月1日至31日推動特約優惠；5月2日到18日「府中醉夏趴」結合新北精釀啤酒、板橋人氣餐酒館及美食攤位，體驗不一樣的新北夜間氛圍；鶯歌農會通廊與鶯歌老街在5月30日至6月1日推出「食光市集」，歡迎來自世界各地的選手與旅客，為完賽的各國選手歡慶勝利。

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盛筱蓉指出，為鼓勵選手深入體驗城市生活，5月8日至6月10日推出「現金券週週領」，選手（含隊職員、12歲以上陪同者）每週可領取600元電子現金券。賽會前後期間，共127座場館提供選手憑證優惠，新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館與黃金博物館等推出憑證免費可參觀。

另外，新北市文化局推出新北漫遊指南路線主題遊程，涵蓋自然地景、人文歷史與產業文化共11條路線，選手可憑證免費參與。選手憑「瑞芳觀光公車x2025雙北世界壯年運動會」公車卡，可免費搭乘水金九觀光公車，可到九份、黃金博物館 、水湳洞、深澳鐵道自行車等景點旅遊。

為鼓勵民眾進場觀賽，盛筱蓉說，民眾於5月17日至5月30日，赴新北市23個賽事場館觀賞賽事或參加世壯運閉幕，每人每日可領取限量新北幣，獲得的新北幣可於新北市境內便利商店、商圈及夜市等合作通路折抵消費，享受購物樂趣。更多活動與優惠詳情，可至新北市世壯運專區查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

5月2日到18日「府中醉夏趴」活動，結合新北精釀啤酒、板橋人氣餐飲酒館及美食攤位等，讓大家體驗不一樣的新北夜間氛圍。（圖由新北經發局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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