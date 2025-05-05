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    澎湖國際海上花火節開幕升空 海空運運能逐年衰退

    花火節開幕雖然班班客滿，但澎湖機場顯得空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

    花火節開幕雖然班班客滿，但澎湖機場顯得空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/05 16:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年澎湖國際海上花火節開幕升空，就正式揭開澎湖觀光旺季，但受到疫情結束後，國旅市場衰退的大環境不景氣影響，近3年開幕場都未超過2萬人次，今年開幕日海空運雖班班客滿，但運能統計與前2年差不多，無法突破疫情前動輒3、4萬人盛況，前景不太樂觀。

    根據澎湖縣政府旅遊處統計，2023年開幕參加人次1萬2千人，2024年開幕參加人次1萬6千人，今年開幕式要今（5）日晚間統計才有確切數據，但由海空運運能回報，人數與前2年差不多，加上試飛場僅5000人次入場，讓外界不看好今年開幕人數，最多是維持平盤，很難恢復疫情前的榮景。

    從運能統計數據分析，2023年4月20日開幕式，空運58班提供5268座位數、海運8班提供3617座位數；2024年5月2日開幕空運50班提供5136座位數、海運9班提供3820座位數；今年5月5日開幕空運52班提供5692座位數、海運9班提供3762座位數，都維持在單日近萬人抵澎。

    由於花火節開幕式不再重現昔日榮景，也讓外界質疑曾是澎湖觀光金字招牌逐漸褪色，而有業者分析，這當然與疫情結束後，國人旅遊逐漸外移國外市場也有關，但最重要的是花火節表演嘉賓名單，缺乏大咖藝人，少了明星光環加持，也少了主力追星粉絲群贊助，而節節上揚的旅宿經費，也是嚇退消費者抵澎意願主因。

    澎湖海運花火節開幕式，運送3000多名旅客抵澎。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海運花火節開幕式，運送3000多名旅客抵澎。（記者劉禹慶攝）

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