高雄機場新航廈指標工程5/7動工 計程車、旅客交通動線改變

民航局視察高雄機場新航廈工程前置作業，呼籲注意交通動線有所調整。（高雄國際航空站提供）

2025/05/05 16:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場東側立體停車場將於7日動工，宣告新航廈工程全面展開，機場內「空計程車禁止進入」牌誌陸續拆除，高雄國際航空站指出，空計程車雖然可以進入機場，但仍然不准載客，計程車臨時排班區及機車臨時停車區亦已做調整，請旅客注意動線。

民航局主任秘書楊國峯今（5）日到高雄機場視察新航廈工程前置作業，確認計程車空車禁止進入機場標誌已全數拆除，提醒高雄航站做好宣導工作。

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楊國峯表示，高雄國際機場新航廈計畫是民航局近年最大的一項計畫，也是政府強化高雄在南台灣門戶地位的重要投資，東側立體停車場是新航廈計畫的指標性工程，動工意味整個計畫全面展開。

高雄航空站自上月起陸續拆除「空計程車禁止進入」標誌。楊國峯說明，國內有排班計程車服務的機場，目前禁止非排班計程車載客，各機場過去因此直接禁止空計程車進入，但可能導致通過的車輛也會受罰，因此，各地均陸續拆除此類標誌，相關爭議也可藉此排除，即起計程車空車通過航站不會受罰。

計程車載客爭議曾引起台南、高雄、屏東計程車運將聯合抗議，對此，楊國峯說，民航局後續將針對一般計程車與多元計程車是否可進入機場載客問題，與各方共同研商可行方案，目前仍依現行規定辦理。

對於站前交通，高雄站已加派保全人力協助引導，高雄航空站表示，新航廈擴建工程已進入實質施工階段，計程車臨時排班區及機車臨時停車區位置已做調整，隨著不同施工階段的交通動線改變，請車輛進入機場區道路時依照各項指引減速前進，以維持行車安全。

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