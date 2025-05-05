破紀錄！「梅山絕世風景一次看」短片觀看次數達642萬

嘉義縣文化觀光局的「梅山絕世風景一次看」短片爆紅，也讓台灣必訪瀑布之一的龍宮瀑布受到遊客注目。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/05 16:11

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局製作的「梅山絕世風景一次看」短片在社群平台爆紅，上線2天觀看次數破500萬次，迄今已達642萬次，媲美國際網紅等級高點閱率影片的開頭有位身材纖細女子穿過龍宮瀑布，「溼背秀」畫面在炎熱夏日看起來十分消暑，也讓名列台灣必訪瀑布的龍宮瀑布再度聲名大噪，吸引遊客造訪。

「梅山絕世風景一次看」除部分付費購買內容，大多由文觀局企畫科長沈雅茹和臉書社群小編拍攝、剪接，畫面中穿越瀑布的角色也由沈雅茹親自上陣，為拍好唯美鏡頭，來回走了十多次，不過辛苦付出有了甜美果實，觀看次數已達642萬，分享人數也有1.2萬。

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沈雅茹指出，這支影片上傳「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁不到1小時，觀看人次就破萬，當時心想點閱率應該很可觀，但沒想到會如此驚人，2天就突破500萬次，迄今累積已達642萬次，是「慢遊嘉義」所有影片中的冠軍，比第2名、去年上傳的阿里山火車200萬人次多出2倍，不管是迴響或CP值，都超車許多公部門宣傳影片。

文觀局表示，「慢遊嘉義」粉絲專頁致力於分享嘉義縣最當季、最精彩的旅遊景點及美食餐廳，未來將持續推出更多精彩內容，並且歡迎有興趣的民眾同時關注「慢遊嘉義」的Instagram、YouTube與LINE@官方帳號，掌握嘉義縣第一手旅遊資訊。

嘉義縣文化觀光局的「梅山絕世風景一次看」短片觀看次數已達642萬。（圖擷取自臉書「慢遊嘉義」粉絲專頁）

嘉義梅山竹坑溪步道垂直落下山谷的瀑布。（記者蔡宗勳攝）

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