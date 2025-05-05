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    緊張！白沙屯媽祖「粉紅超跑」會來南投？ 南投人到雲林彰化等候

    崇受宮在靠近名間鄉界的二水鄉設香案等候「粉紅超跑」。（民眾提供）

    崇受宮在靠近名間鄉界的二水鄉設香案等候「粉紅超跑」。（民眾提供）

    2025/05/05 16:42

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕白沙屯媽祖進香未曾走到南投縣，南投市長張嘉哲從起駕日就在臉書公告他和太太求媽祖到南投，並預測從竹山或名間等多條可能進入南投縣的路線，張嘉哲今天到雲林縣步行跟著「粉紅超跑」，名間鄉崇受宮則到二水設香案，希望等待媽祖婆到二水鄉後進入名間鄉。

    白沙屯媽祖南下進香，目前正在回鑾途中，由於南投市長張嘉哲在臉書粉絲頁PO文，指他和妻子佳鈴曾到拱天宮誠心跪求媽祖婆此次能走進南投市，妻子更擲筊獲三聖筊應允，並研判隊伍若走到虎尾地區，有50%機率進南投；若進彰化縣二水鄉有80%機率入境南投市；一旦進入名間鄉，進入南投市就有99.99%機率。

    因為張嘉哲連兩篇PO文，南投縣民尤其是竹山、名間、南投等3鄉鎮市民眾，很多人都在準備迎接媽祖婆，而南投市長張嘉哲夫妻今天索性跟著「粉紅超跑」隊伍步行，一路祈願媽祖婆能進南投縣。

    除張嘉哲外，名間鄉崇受宮和地方民代，今天也到預測「粉紅超跑」會行經的二水鄉靠近名間鄉界的地方設香案，準備鮮花、餅乾，希望迎接媽祖婆後，能誠心感動媽祖進入名間鄉。

    南投縣民眾預測「粉紅超跑」下午兩點從斗六市起駕後，如果往東走到林內鄉， 有一半機會可進入南投縣竹山鎮，另一半機會則走到彰化縣二水鄉，到二水鄉即有機會進入名間鄉、南投市。已有南投人送出假單，準備明天請假迎接媽祖婆。

    崇受宮準備不少鮮花，希望能等到媽祖婆。（民眾提供）

    崇受宮準備不少鮮花，希望能等到媽祖婆。（民眾提供）

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」5日下午在斗六市立幼兒園短暫休息。（圖擷自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」5日下午在斗六市立幼兒園短暫休息。（圖擷自白沙屯媽祖網路電視台）

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