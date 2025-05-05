爭取國際線 南市觀旅局長與虎航董事長本週見面磋商

南市積極爭取台灣虎航飛台南機場國際航線。（記者蔡文居攝）

2025/05/05 16:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南機場國際線復航，迄今仍無定期航班，南市觀光旅遊局長林國華今天在議會答詢表示，南市希望至少恢復疫情前的香港、日本大阪及越南胡志明市等3條國際航線，目前積極爭取台灣虎航飛台南，他已與虎航董事長約定本週見面磋商，盼能促成航線，讓市民出國更方便。

台南市議會今天進行建設部門業務報告及質詢，包括市議員朱正軒、蔡宗豪、李宗霖、林冠維及李啟維等多名議員，關切台南機場爭取國際航線定期航班的進度，希望市府加把勁，趕快促成航線，讓市民可以就近出國，同時爭取國際旅客到台南旅遊。

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觀旅局長林國華表示，南市有商請觀光署和民航局商量，台南機場國際航線至少要恢復疫情前的3條國際航線，包括香港、日本大阪及越南胡志明市，同時希望能擴大辦理。

林國華表示，先前他找前虎航的董事長討論，當時對方樂觀其成，後來對方離開虎航到華航去。他也與新的虎航董事長約本週四商談細節，希望航線能促成。

目前觀旅局希望先恢復胡志明和大阪兩條線，其中，胡志明線原本有希望復航，但因飛機不足，越捷航空的飛機先調往飛越南富國島，這條航線尚待努力。

林國華說，由於外籍航空較無法掌握，而虎航屬於國航，他已與虎航董事長約時間見面討論，預計本週四進行磋商，目前以飛日本的航線最有機會率先復航。

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