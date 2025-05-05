首批「萊豬」現蹤 食藥署長：邊境抽批不變、不公布流向

食藥署長姜至剛表示，對於合格業者不會提高邊境查驗抽批比例，也不會公布流向。（記者陳逸寬攝）

2025/05/05 15:44

〔記者林惠琴／台北報導〕近期1批澳洲進口豬腳被檢出萊克多巴胺（萊劑）0.001ppm（百萬分之一濃度），為我國進口豬肉首度檢出萊劑，儘管符合規定數值，但仍引發討論。對此，食藥署長姜至剛今（5日）親上火線說明，強調「食安優先一直放在我心上」，對於合格業者不會提高邊境查驗抽批比例，也不會公布流向，要緊盯的是不合格同學。

姜至剛表示，食藥署於2021年元旦起開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂有萊劑殘留容許量，截至至今年4月底邊境報驗豬肉及豬雜碎共2萬5466批，檢出萊劑1批，但在殘留容許值內，尚未出現不合格品項；同時間對於市售進口及國產豬肉產品抽驗1萬8501件乙型受體素（含萊劑），結果皆合格。

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姜至剛指出，政府管制政策都是以食安優先為前提，經過科學分析原則、膳食風險評估，並參考國際作法，訂出容許值，這個標準每日吃、一輩子吃都不會超標，落實邊境查驗與市場稽查，此次澳洲豬肉檢出萊劑0.001ppm，在標準值0.01ppm之內，且相差10倍，進而放行。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，目前食藥署針對進口豬肉的邊境查驗採取一般抽批，以2%至10%的比例檢驗乙型受體素（含萊劑），若檢驗不合格會再提高抽批比例。

被問及此次澳洲豬檢出萊劑，是否會加強抽批或公布流向時，姜至剛強調，食藥署最重要的工作是在邊境查驗擋下不合格產品，因此要緊盯的是不合格的同學，合格的同學為什麼盯著他？那不就大家更恐慌了嗎？他指出政府必須依法行政，未違規的業者卻被公布有點怪怪的，會尊重市場的廠商機制。

不過，此次進口業者已致歉，對此，姜至剛指出，他想說內心話，就是一個合格標準的產品，但尊重業者的行為。此外，對於遭疑是否私下打電話給業者道德勸說，他強調「若有打個電話明示、暗示他」、「那就直接蓋牌了」，怎麼還會公布在「豬肉儀表板」上？

至於外界憂心標示不實恐仍造成民眾吃下萊豬，食藥署副署長林金富指出，自2021年至今年3月，食藥署專案查核豬肉及其可食部位標示約30萬件，查獲111件不合格，共裁處352萬元。

食藥署召開記者會說明進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，食藥署長姜至剛（右2）、食藥署副署長林金富（左2）、食藥署食品組長劉芳銘（左1）、食藥署北區管理中心鄭維智（右1）。（記者陳逸寬攝）

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