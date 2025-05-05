今天立夏 鹿港鎮長化身「阿宏師」請200人吃夏麵

今天立夏，鹿港鎮長許志宏（中）化身「阿宏師」請大家吃瓠仔炒麵。（圖由鎮公所提供）

2025/05/05 15:39

〔記者湯世名／彰化報導〕今天5月5日節氣立夏，彰化縣鹿港鎮長許志宏沿襲鹿港悠久的「立夏吃夏麵」傳統習俗，準備了瓠仔炒麵，並在麵食中加入蝦米，取「蝦」諧音「夏」、「瓠」諧音「福」，請200多位鄉親、職員一起品嘗清涼退火的瓠仔消解悶熱暑氣，還兼推廣傳統習俗，一舉數得。

鹿港立夏吃的瓠仔麵，取其瓠仔外型圓而飽滿，有圓滿的意涵；用來炒麵加上蝦米則與夏同音，吃麵也有為長輩增壽的意思，因此許志宏化身「阿宏師」，在鎮公所請大家一起吃瓠仔炒麵；大家人手一碗瓠仔炒麵，紛紛大讚「好呷」，但也感受到高溫炎熱，直呼夏天真的來了。

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許志宏說，福建泉州有著吃「夏麵」的習俗，以蝦頭、蝦殼加上豬大骨熬湯，煮至呈現蝦膏色澤的湯頭，再加煮熟的鮮蝦及麵條，稱為「蝦麵」；台灣中南部則有吃「瓠瓜麵」的習俗；老一輩說「吃夏麵讓你白白肥肥」，意即對身體好，鹿港俗諺「吃夏麵袂破病，吃瓠仔麵添福氣」，特有習俗依然在鹿港民間流傳。

他說，立夏代表冷涼的氣候結束，正式邁入夏天；鹿港保有「立夏吃夏麵」的特有飲食文化，家家戶戶到立夏都會煮夏麵，補充營養，也代表農作豐收，歡迎大家立夏來鹿港做客，到朋友家中品嘗夏麵。

今天立夏，鹿港鎮公所準備瓠仔炒麵請鄉親品嘗「夏麵」。（圖由鎮公所提供）

今天立夏，鹿港鎮長許志宏請鄉親吃瓠仔炒麵。（圖由鎮公所提供）

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