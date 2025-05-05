暑假免煩惱！新北環境教育夏令營 即起免費報名

「新北永續未來學院」舉辦環保主題夏令營，透過主題式課程與實地觀摩，引領青年深入環境議題。圖為去年活動資料照。（圖由新北環保局提供）

2025/05/05 15:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北永續未來學院」舉辦環保主題夏令營，透過主題式課程與實地觀摩，引領青年深入環境議題，並針對不同年齡層規劃3梯次課程，招募設籍或就學新北市的國中生、高中職生以及全國大專院校學生，培育成為「新北永續青年大使」，即日起至6月10日開放報名，活動全程免費。

環保局表示，「國中環境教育體驗營」以「穿越看古今」為主題，將於7月2日至3日參訪樹林垃圾焚化廠與十三行博物館，安排專業導覽解說、講座與DIY課程，讓學員建立正確的環境觀念。報名對象為設籍或就學於新北市的國中生。

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「高中環境教育體驗營」營隊以「水漾森活」為主題，7月17日至18日參訪淡水水資源回收中心與漳和濕地，安排環境遊戲、戲劇表演及淨灘活動，最後一日更舉行成果發表，學員透過行動劇表達對環境的反思與提案。報名對象為設籍或就學於新北市的高中職學生。

「新北永續未來學院」主題為「行動－新視界」，將在7月23日至25日舉行，安排金山地區淨灘、參訪在地產業，造訪南亞塑膠工廠與AI資源循環基地，並參與媒體永續與專題報導課程，整合所學創新發表，完成的學員將獲頒「新北永續大使」證書。活動開放國內大專院校大學部在學學生（含114學年度大一新生）報名。

環保局表示，課程以年齡分層，兼具知識學習與現場實作，期望提升青少年對環境議題的認識與責任感，並透過參訪、體驗與創意表達，引導青年從理解到行動，持續為永續發展貢獻力量。

課程中萬秀洗衣店主理人張瑞夫分享用珍惜衣服實現永續。圖為去年活動資料照。（圖由新北環保局提供）

學員參訪八里垃圾焚化廠，了解垃圾處理流程。圖為去年活動資料照。（圖由新北環保局提供）

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