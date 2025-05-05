探旅新北定向越野地圖錯置 廖宜琨：樹林、淡水傻傻分不清？

新北市議員廖宜琨質疑，市府舉辦探旅新北定向越野系列賽，卻將樹林、淡水地理圖資錯置，要求立即修正。（記者董冠怡攝）

2025/05/05 16:20

〔記者董冠怡／新北報導〕探旅新北定向越野系列賽樹林場6月29日舉行，新北市議員廖宜琨今天在市議會質詢批評，樹林、淡水行政區的地理圖資錯置，要求網站資訊立即更正、尚未付印品項盡快修改，不要印製出來又是錯的，羞辱在地民眾。對此，市府觀旅局長楊宗珉回應，已在緊急修正中。

廖宜琨表示，市府舉辦探旅新北定向越野系列賽，並邀請名人出席，然而，報名網站上的樹林、淡水區的圖樣，與實際地形不符、兩者顛倒，「樹林、淡水傻傻分不清楚」，不解為何歷經審查仍會出問題？假使印製在紀念商品或排名獎座上，非同小可，要求觀旅局盡快修正，而且未來審查此等大型活動應更加謹慎，牽連甚廣。

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楊宗珉指出，定向越野系列賽四個場次，5月三芝場、6月樹林場、7月三峽場、8月淡水場，其中，樹林場6月29日登場，問題責成廠商修正中，尚未印製出去，網站圖資也會一併更正。承諾不會再犯相同錯誤。

觀旅局說明，包含所有網頁資訊、設計物、主視覺等皆已修正，未來樹林場、淡水場活動一定會提供正確的活動物資給參賽者。

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