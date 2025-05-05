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    嘉義市228紀念館挨批「蚊子博物館」 議員顏翎熹促檢討改進

    嘉義市228紀念館挨批策展、空間規劃不用心，是蚊子博物館。（記者王善嬿攝）

    嘉義市228紀念館挨批策展、空間規劃不用心，是蚊子博物館。（記者王善嬿攝）

    2025/05/05 16:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市228紀念館為全國首座228紀念館，然而有遊客造訪後，留Google負評是座「蚊子博物館」，還有遊客留言評論「廁所氣派、有飯店氛圍，展廳卻非常不用心」。市議員顏翎熹今定期會質詢，228紀念館地點、開閉館時間等資訊網路查不到，沒有規劃新展覽、相關活動，令人不禁聯想，因嘉市執政首長、建設處長為國民黨籍，才不重視。

    市府建設處長田長沛回應，228紀念館不能像一般場域規劃，需與各界達一定共識來善加運用，紀念館空間使用效益、策劃展覽等部分，會再檢討、改進；這個地方是民主聖地，不分顏色，只有出色，他尊重所有族群看法，希望做的好能給予鼓勵，做不好的地方，他們會檢討。

    顏翎熹今質詢，遊客如果要造訪228紀念館，Google地圖找不到，也沒有公開的場館資訊；2個展廳僅展示海報、幾本舊書，也沒有解說牌，除228期間的展覽，沒有非常設展規劃及相關活動，空間空蕩蕩遭閒置，不利228歷史推展。

    顏翎熹說，嘉市作為228事件發生地之一，應該展示更高規格的態度，正視228紀念館閒置問題，建議重新檢討展館內容及空間使用，建構長期策展規劃，建立導覽申請制度。

    遊客Google評論有飯店氛圍的新廁所。（記者王善嬿攝）

    遊客Google評論有飯店氛圍的新廁所。（記者王善嬿攝）

    228紀念館平時沒有其他展覽規劃，空蕩蕩。（顏翎熹提供）

    228紀念館平時沒有其他展覽規劃，空蕩蕩。（顏翎熹提供）

    市議員顏翎熹今質詢228紀念館只展示幾本舊書，還沒有解說牌，無法彰顯展出文物的重要性。（顏翎熹提供）

    市議員顏翎熹今質詢228紀念館只展示幾本舊書，還沒有解說牌，無法彰顯展出文物的重要性。（顏翎熹提供）

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