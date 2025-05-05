母親節虎山巖金針花大怒放 這週到下週最美

花壇鄉虎山巖後方的平緩山丘約5分地的山丘，從2018年開始種下約3萬多株的金針花，繁衍至今已經有30萬多株，母親節前後一週是花開最美的時候，最近花朵大怒放，美得讓人流連不已。（記者張聰秋攝）

2025/05/05 15:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕天氣好，賞花心情更美！彰化縣花壇鄉虎山巖後方的平緩山丘，是台灣西部金針花最早綻放的地點，每年4月中旬到7月中旬進入花季，花期長達3個月，尤其在母親節前後這一兩週，正是花況最美的時候，整片山丘鋪上鮮黃色花毯，如黃金海般耀眼迷人。

交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，虎山巖金針花屬於「台東7號」品種，花期長，預估本週至下週將迎來約30萬株金針花盛開。平常日若天氣晴朗又沒下雨，是避開人潮、悠閒拍照打卡的最佳時機，會讓賞花心情更加分。

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彰化地區今天豔陽高照，晴空萬里，視野好，家住田中鎮的謝姓民眾一早載著爸爸前來賞花踏青，順著平緩山丘步道蜿蜒而上，沿路被滿滿的金針花包圍，人站著山坡上頭朝上、敞開雙臂，深深呼吸再吐氣，花香、草香撲鼻而來，伴隨徐徐和風吹拂而過，他說，人瞬間整個解放，很放鬆又舒服。不少民眾也在花海間找到漂亮的角度，拍照留念。

許多民眾表示，真的很難想像大約5分地的山丘，從2018年開始種下約3萬多株的金針花，7年來經過不斷繁衍至今已經有30萬多株，繁衍的速度嚇人，「碩大就是美」密密麻麻的花朵炸開，一點都不輸給拍電影、電視劇專程到國外取景的夢幻美景。

參山國家風景區管理處建議民眾，最近兩周是花開最誘人的時候，假日人潮與車潮非常多，雖然警方規劃專案勤務，會在虎山巖周邊道路執行交通疏導任務，包括虎山街、大嶺巷等主要出入道路，但空間有限，難免還是會塞車，要避免敗興而歸，不妨利用平常日前來賞花，感受更棒！

花壇鄉虎山巖金針花屬於「台東7號」品種，是台灣西部金針花最早綻放的地點，每年4月中旬到7月中旬進入花季。（記者張聰秋攝）

晴空萬里的好天氣，虎山巖金針花盡收眼底。（記者張聰秋攝）

民眾前來虎山巖賞金針花，花香、草香撲鼻而來，徐徐和風吹拂而過，心情很放鬆。連小蜜蜂也聞香採蜜。（記者張聰秋攝）

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