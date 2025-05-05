100元換200元！台南90攤甜點秘笈 陪媽媽過甜蜜母親節

台南市市場處特別選在5月搭配母親節與「好市加倍購促銷活動」，讓更多人走入傳統市場及夜市品嚐台南甜。（圖由台南市政府提供）

2025/05/05 15:24

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市場處於傳統市場及夜市推出一系列甜點秘笈，包含41處市場及4處夜市，共90攤，搭配5月「好市加倍購促銷活動」，民眾只要攜帶環保餐具至指定市場，即可享有以「100元現金換200元市場抵用券」的優惠，鼓勵綠色消費之餘，讓購物更環保、更划算。

經發局長張婷媛表示，今年5月的市集甜點推廣活動，除了期盼帶動市場及夜市的消費，也希望藉此機會提升環保意識，讓民眾在享受美食和體驗甜蜜的同時，也能為永續生活盡一份心力。

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張婷媛說，台南傳統市場及夜市是隱藏版甜點的天堂，推薦人氣甜品，包括花園夜市「濃五吉拿棒」，酥脆外皮、內裡柔軟，道地西班牙風味；新營第三市場「金月甜點屋」，戚風蛋糕蓬鬆柔軟，甜而不膩；還有崇德市場專賣各式蜜餞的「東方謝」，每口都帶來滿滿幸福感與懷舊風味。

此外，還有各式應景甜點，如糯米製作的傳統糕點、手工布丁、粉圓、各式茶飲、豆花等等，每一口都充滿濃厚的人情味與職人的用心。因應母親節將至，各式人氣甜點將成為送禮最佳選擇。

市長黃偉哲表示，台南擁有豐富的美食文化，無論是傳統糕點、創新甜品，或是手工製作的經典點心，都深受市民喜愛。市府持續推動市集轉型與升級，不僅提升購物環境，還結合促銷活動與節慶行銷，讓更多消費者能夠輕鬆走進市集，感受府城的魅力。

市場處處長王俊博表示，隨著母親節的腳步接近，許多民眾開始尋找適合與家人共享的甜點，市場及夜市內的甜點不僅種類多元，價格親民，更有老字號攤商堅持傳統手作，確保每一款甜點的高品質與獨特風味。

台南市市場處舉辦「好市加倍購促銷活動」，讓更多人走入傳統市場及夜市品嚐台南甜，圖為花園夜市「濃五吉拿棒」。（圖由台南市政府提供）

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