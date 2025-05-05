高市公車候車亭突破千座，今年再完成75座新建與汰換。（記者黃良傑攝）

2025/05/05 15:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市氣溫越來越炎熱，交通局加速公車候車亭汰換工程，截至今日止，共完成75座新建及汰換候車亭，全市公車候車亭總數已達1050座，交通局強調今年將持續向中央爭取預算補助，預計年底前再完成45座候車亭，提升公車運輸服務品質。

交通局表示，中央於去年至今共補助3千萬元經費，完成75座候車亭的新建及汰換工程，今年度將持續向中央爭取預算補助，預計年底前，再完成45座候車亭的設置作業，為市民提供更舒適、安全的候車空間，同時增設公車動態LED跑馬燈，讓民眾掌握乘車資訊更為便利。

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交通局指出，為提升民眾轉乘公共運輸便利性，114年初完成輕軌及台鐵沿線重要轉乘節點新設，或擴大建置原有候車亭，包括「台鐵新左營站」、「台鐵科工館」、「捷運凱旋站」、「捷運三多商圈站」、「捷運凹子底站」等轉運熱點，使乘客在轉乘公共運輸時更加便利，打造無縫的公共運輸網絡。

此外，市府近來在旗津地區舉辦多場大型活動，吸引大量遊客前來觀光，為提升整體交通便利性，交通局今年也盤點旗津二路、旗津三路沿線「旗津國中」站、「海岸公園」站、「鳳天宮」站等公車站點新建及汰換8處老舊候車亭，方便外地遊客透過公車前往旗津旅遊，也提升旗津在地民眾日常搭乘公車方便性及舒適度。

另在偏遠山區公車站點部分，統計共完成75座偏遠山區的候車設施，其中有38座位於原縣，包括燕巢區台22線、仁武區中正路及大寮區鳳林二路、鳳林三路等沿線公車站，建置了小型懸臂式候車亭，採用輕巧鋼構設計，利用路側腹地空間，克服省道旁無人行道問題，提升乘客候車時安全與舒適，縮小都會區與偏郊地區在公共運輸設施上的差距。

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