驚！白沙屯媽祖香燈腳半夜躺路邊睡覺 網：馬路自己家的......

多名香燈腳半夜躺在馬路旁或倚靠護欄休息，看起來相當危險。（擷取自白沙屯媽祖全球徒步聯誼會/fb）

2025/05/05 15:36

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動於本月1日登場，吸引數十萬名信眾參與。然而，隨著進香行程日夜不停，近日有多名體力不支的香燈腳被直擊躺在馬路邊休息，儘管當時無車經過，畫面仍引發社群熱議與安全疑慮。

一名網友3日在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，「落隊海放組的福利，整條馬路都是自己家……半夜追趕進度遇見的，希望你們2025急行軍成功」。從照片可見，這些「落隊海放組」的香燈腳直接躺在馬路白線旁席地而睡，一名女子則靠在護欄休息，周邊仍有少數香燈腳持續趕路。

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該貼文曝光後，迅速引發網友關注，不少人留言指出潛在風險，「這很危險，遇到酒駕的一次三個！」、「說真的這樣真的太危險了，保護自己也是保護別人，祝大家平安喜樂！」、「睡路上危險吧！難保喝醉的或精神不好的，快樂出門平安回家」、「不支持危險行為，會造成拱天宮及公眾的困擾」、「睡在道路上真的很危險，建議找宮廟休息」。

同時也有人呼籲，「此舉極具危險性，特別是對於初次參與進香的香燈腳而言，可能尚未具備足夠的判斷力與經驗來辨識安全地點。無論日夜，馬路邊皆有車輛通行的風險，一時的疏忽可能釀成無可挽回的憾事。在此慎重呼籲：請各位香燈腳務必將自身安全放在首位，選擇安全、寬敞、遠離車道的地點作為短暫休憩處」。

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