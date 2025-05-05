為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    驚！白沙屯媽祖香燈腳半夜躺路邊睡覺 網：馬路自己家的......

    多名香燈腳半夜躺在馬路旁或倚靠護欄休息，看起來相當危險。（擷取自白沙屯媽祖全球徒步聯誼會/fb）

    多名香燈腳半夜躺在馬路旁或倚靠護欄休息，看起來相當危險。（擷取自白沙屯媽祖全球徒步聯誼會/fb）

    2025/05/05 15:36

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動於本月1日登場，吸引數十萬名信眾參與。然而，隨著進香行程日夜不停，近日有多名體力不支的香燈腳被直擊躺在馬路邊休息，儘管當時無車經過，畫面仍引發社群熱議與安全疑慮。

    一名網友3日在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，「落隊海放組的福利，整條馬路都是自己家……半夜追趕進度遇見的，希望你們2025急行軍成功」。從照片可見，這些「落隊海放組」的香燈腳直接躺在馬路白線旁席地而睡，一名女子則靠在護欄休息，周邊仍有少數香燈腳持續趕路。

    該貼文曝光後，迅速引發網友關注，不少人留言指出潛在風險，「這很危險，遇到酒駕的一次三個！」、「說真的這樣真的太危險了，保護自己也是保護別人，祝大家平安喜樂！」、「睡路上危險吧！難保喝醉的或精神不好的，快樂出門平安回家」、「不支持危險行為，會造成拱天宮及公眾的困擾」、「睡在道路上真的很危險，建議找宮廟休息」。

    同時也有人呼籲，「此舉極具危險性，特別是對於初次參與進香的香燈腳而言，可能尚未具備足夠的判斷力與經驗來辨識安全地點。無論日夜，馬路邊皆有車輛通行的風險，一時的疏忽可能釀成無可挽回的憾事。在此慎重呼籲：請各位香燈腳務必將自身安全放在首位，選擇安全、寬敞、遠離車道的地點作為短暫休憩處」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播