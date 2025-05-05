開辦15年漲1倍！宜縣生育津貼明年調高到2萬元以上。（資料照）

2025/05/05 15:16

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣生育津貼今年為每胎1萬8000元，另有2000元產檢補助，明年有望調高；縣議員謝家倫、邱素梅都認為與外縣市相比，宜蘭偏低希望能調高。縣政府社會處長林蒼蔡承諾，因應物價調整，明年生育補助會調高到2萬元以上，產檢補助至少調到3000元。

宜縣生育津貼於2010年開辦，當年為每胎補助1萬元；2014年，增加1000元的產檢交通費補助。2022年調高為1萬2000元，產檢費增至2000元；2024年調高至1萬5000元，今年調高到1萬8000元；縣府表示，若連產檢補助併算，宜縣每胎補助是2萬元。

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縣議員邱素梅今在議會質詢說，少子化是因為年輕人不婚不生，政府對這區塊應給予更多補助，有一些好的誘因讓年輕人願結婚生育，今年生育津貼是1萬8000元，明年可否直接補助到2萬元，當然產檢補助要另算，不能算進去，宜縣雖然財政較拮据，補助比外縣市少，但鼓勵生育還是要做。

謝家倫議員也指出，宜蘭補助太低了，他查其他縣市資料，基隆、花蓮每胎2萬元、台北、台東4萬元，新北3萬元，宜蘭只有1萬8000元，就算不與雙北比，比基隆、花蓮、台東，宜蘭補助最少有必要調整，不要說3萬元，他希望至少能調高到2萬5000元，而且第二胎、第三胎以上都應加碼，才能鼓勵生育。

社會處長林蒼蔡說，宜縣生育津貼逐年增加，雖然比例不是很高，但已調到1萬8000元，產檢交補費2000元，去年新生兒有2443人，隨著物價上漲，他也覺得確實有必要再調整，今年6、7月就要編列明年預算，生育津貼這一項會超過2萬元，至於產檢交通補助費只有2000真的太少，至少調到3000元，希望明年上路。

至於第二胎以上是否加碼補助？林蒼蔡指出，這要看財政收支劃分法最後的執行情形，看有沒有經費撥下來再作研議，以不排擠到其他建設預算為原則，除了生育津貼，其他的育兒配套與補助也要同步做到，要鼓勵生育需要很大誘因。

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