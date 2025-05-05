為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從起駕到燒疏文都被「炎上」 張麗善：一切都是媽祖旨意虛心接受

    面對這幾天連續遭「炎上」，雲林縣長張麗善今天說，一切都是媽祖旨意，她會虛心接受承擔一切。（記者黃淑莉攝）

    面對這幾天連續遭「炎上」，雲林縣長張麗善今天說，一切都是媽祖旨意，她會虛心接受承擔一切。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/05 15:12

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善相隔多年再次徒步跟隨白沙屯媽祖到北港進香，卻從起駕當天到北港朝天宮燒疏文多次遭網民「炎上」，白沙屯媽祖鑾駕今（5）日上午進入斗六市，縣府一早也在門前擺香案等待媽祖到來。張麗善受訪表示，她想一切都是媽祖的旨意，她會虛心接受、承擔一切。

    張麗善5月1日晚上參加拱天宮媽祖進香起駕，在媽祖起駕前為配合媒體拍攝請站在她前方的拱天宮爐主移動，此舉動引起批評，之後走到伸港福安宮時陪同主委祈求媽祖停駕不成也引起爭議，3日深夜在朝天宮刈火儀式中協助焚燒疏文又被指責「用丟的」。

    今天白沙屯媽祖鑾駕從斗南進入斗六，一早縣府湧入大批香燈腳休息等待，許多信徒也在猜測媽祖會不會到縣府停駕，縣府前擺香案等待，縣府同仁也滿心期待。

    記者詢問張麗善是否期待媽祖來縣府，她表示，媽祖鑾駕在走過程中許多信徒透過直播知道媽祖在哪裡，心與媽祖同在，這幾天她已引起許多風波，所以她以平常心，沒有過度去跪求，因為媽祖本來就隨心所欲，這也是白沙屯媽祖充滿神祕感讓大家期待，信仰就是每天都充滿希望，相信媽祖走到哪裡也都知道信徒的心都跟祂在一起。

    至於這次天多次遭「炎上」，張麗善指出，白沙屯媽祖進香過程看到人生百態、溫馨一面，許多民眾熱情無私奉獻把最好的東西與大家分享，這就是台灣最美麗的風景「人情味」，透過這個過程當中好好給自己的一些省思與檢討，未來要怎樣把媽祖慈悲為懷、聞聲救苦、普度眾生的方式，透過身體力行方式實踐。

    張麗善表示，雖然這次面臨許多風波，應該是媽祖給她的考驗，也是讓我們有一個體認，這一次都是媽祖的旨意，她非常虛心接受也願意承擔這一次。

    張麗善強調，這幾天她透過誦讀，「御書」有云，「惡黨雖多，不能勝一善」，意思就是說，壞人聲音、氣勢很大，但對一個公正不阿、光明磊落的人是不會被打倒的，她的心理素質要更堅強，把所有批評都當成善知識，才能勇敢、堅毅面對挑戰。

    白沙屯媽祖鑾駕進入斗六，縣府在門前擺設香案等待。（記者黃淑莉攝）

    白沙屯媽祖鑾駕進入斗六，縣府在門前擺設香案等待。（記者黃淑莉攝）

    許多香燈腳一早就到縣府休息等待。（記者黃淑莉攝）

    許多香燈腳一早就到縣府休息等待。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播