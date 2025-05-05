從起駕到燒疏文都被「炎上」 張麗善：一切都是媽祖旨意虛心接受

面對這幾天連續遭「炎上」，雲林縣長張麗善今天說，一切都是媽祖旨意，她會虛心接受承擔一切。（記者黃淑莉攝）

2025/05/05 15:12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善相隔多年再次徒步跟隨白沙屯媽祖到北港進香，卻從起駕當天到北港朝天宮燒疏文多次遭網民「炎上」，白沙屯媽祖鑾駕今（5）日上午進入斗六市，縣府一早也在門前擺香案等待媽祖到來。張麗善受訪表示，她想一切都是媽祖的旨意，她會虛心接受、承擔一切。

張麗善5月1日晚上參加拱天宮媽祖進香起駕，在媽祖起駕前為配合媒體拍攝請站在她前方的拱天宮爐主移動，此舉動引起批評，之後走到伸港福安宮時陪同主委祈求媽祖停駕不成也引起爭議，3日深夜在朝天宮刈火儀式中協助焚燒疏文又被指責「用丟的」。

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今天白沙屯媽祖鑾駕從斗南進入斗六，一早縣府湧入大批香燈腳休息等待，許多信徒也在猜測媽祖會不會到縣府停駕，縣府前擺香案等待，縣府同仁也滿心期待。

記者詢問張麗善是否期待媽祖來縣府，她表示，媽祖鑾駕在走過程中許多信徒透過直播知道媽祖在哪裡，心與媽祖同在，這幾天她已引起許多風波，所以她以平常心，沒有過度去跪求，因為媽祖本來就隨心所欲，這也是白沙屯媽祖充滿神祕感讓大家期待，信仰就是每天都充滿希望，相信媽祖走到哪裡也都知道信徒的心都跟祂在一起。

至於這次天多次遭「炎上」，張麗善指出，白沙屯媽祖進香過程看到人生百態、溫馨一面，許多民眾熱情無私奉獻把最好的東西與大家分享，這就是台灣最美麗的風景「人情味」，透過這個過程當中好好給自己的一些省思與檢討，未來要怎樣把媽祖慈悲為懷、聞聲救苦、普度眾生的方式，透過身體力行方式實踐。

張麗善表示，雖然這次面臨許多風波，應該是媽祖給她的考驗，也是讓我們有一個體認，這一次都是媽祖的旨意，她非常虛心接受也願意承擔這一次。

張麗善強調，這幾天她透過誦讀，「御書」有云，「惡黨雖多，不能勝一善」，意思就是說，壞人聲音、氣勢很大，但對一個公正不阿、光明磊落的人是不會被打倒的，她的心理素質要更堅強，把所有批評都當成善知識，才能勇敢、堅毅面對挑戰。

白沙屯媽祖鑾駕進入斗六，縣府在門前擺設香案等待。（記者黃淑莉攝）

許多香燈腳一早就到縣府休息等待。（記者黃淑莉攝）

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