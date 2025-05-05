台中捷運七線齊發? 議員批：不如開發如電影第五元素的空中計程車

市議員李中認為捷運七箭齊發並不妥，三十年後交通運具可能更先進。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/05 16:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市目前只有一條捷運綠線通車，明年捷運藍線動工，預計10年後完工，市議員李中今天在市議會質疑，中市長盧秀燕近日喊出七箭齊發，是吃了菠菜嗎?除了人才及高達上兆元的預算從哪裡來，預計最快30年才可能完工，交通運輸工具可能已有所改變，有可能會如同電影第五元素空中計程車，或者是無人駕駛，否則捷運要蓋，時辰壓縮3至5年完工，否則要發展低空運具。

捷工局表示，捷工局積極推動捷運七線齊發計畫，整體捷運路網已於2021年獲交通部備查，並非7線同時施工、同時完工，而是採行「同步規劃、分期推動」策略，以因應各項行政程序及核定時程的差異，爭取整體捷運網路如期建構。

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市議員李中表示，盧秀燕日前喊出台中捷運將「七線齊發」，但是現實是台中蓋一條捷運要花10到15年，想要「七線齊發」，人才、金錢從哪裡來？

李中指出，如果盧秀燕在6年前初任市長時提出「七線齊發」，他絕對支持，但盧秀燕再過一年多就要卸任，才突然說捷運要七線齊發，是大力水手吃了波菜？相關人才與經費在哪裡？

李中表示，以捷運藍線而言，現在還在細部設計，明年土木工程才要動工，而捷運施工期將面臨交通黑暗期，周邊的店家生意也會受到影響，若七線齊發，影響交通更嚴重。

李中強調，若要捷運七線齊發，至少要30年，屆時台灣的交通運具會有什麼變化，是否可如第五元素的空中計程車?他要求如果台中無法在30年內完成捷運系統，就應該轉而投入其它新興的交通運輸方式，除了空中計程車外，還有無人駕駛車，若以1萬輛無人駕駛車載客，每天運量可達30多萬人次，相當於2至3條捷運運量，要求市府要好好思考。

捷工局表示，目前大眾捷運系統推動依據中央相關規定（如大眾捷運法）辦理，如低空交通運具這類新興型態的軌道導引技術系統是否符合法規規定範疇，須先行了解相關法規限制及適用性，後續依都市發展、旅運需求與政府財務狀況，規劃因地制宜的運輸系統。

中捷藍線明年進行土木工程的動工。（中捷藍線意象圖）

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