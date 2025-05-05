國中會考入闈！今年報名人數17萬5247人 創歷年新低

教育部次長張廖萬堅表示，今年國中會考總報名人數17萬5247人，比去年減少1萬6880人，創歷年新低！（記者歐素美攝）

2025/05/05 15:08

〔記者歐素美／台中報導〕國中教育會考將於5月17及18日舉行，170名印卷闈場試務人員今天下午在國家教育研究院中部辦公室入闈，14天後才出闈。教育部次長張廖萬堅表示，今年國中會考總報名人數17萬5247人，比去年減少1萬6880人，創歷年新低！全國試務會主任委員陳柏熹則提醒考生利用考前衝刺的時間好好調整生活作息，用比較平常的心態來面對考試，相信大家都能夠有機會考到好的成績進到理想的學校。

國中教育會考今天下午入闈，170名印卷闈場試務人員在一一唱名下進入闈場，檢查包包行李，接著拉下鐵門，由教育部次長張廖萬堅與全國試務會主委陳柏熹、國立台灣師範大學副校長宋曜廷等上鎖及貼上封條，展開14天「與世隔絕」的日子。

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全國試務會主委陳柏熹表示，今天是國中會考封闈，5月5日至18日將協助準備國中教育會考的相關工作，籌組試題、印製、分裝並送各考區，主要目的就是協助12年國教的學力監控，讓家長能夠放心，我們國中階段的所有孩子們都有學到他該學的能力、素養，也作為未來他們若要升級進入高中、技術型高中或五專，超額比序時也可用國中教育會考的成績。

陳柏熹表示，這是學生人生中面臨第一次比較重大的考試，免不了比較緊張，家長用比較支持的心態讓他們放心考試，這樣就足夠了，學生只要好好地把他該學會的努力地學會，不論使用哪一種版本，我們在籌組試題時都會檢核，他不用擔心他唸的哪一個版本，只要依照課綱學習，就可在國中會考獲得良好的成績，接下來的時間就是考前最好的衝刺，提醒考生藉此好好調整生活作息，用比較平常的心態來面對考試，相信大家都能夠有機會考到好的成績進到理想的學校。

張廖萬堅表示，因少子化，今年國中會考報名人數17萬5247人，較去年足足少了1萬6千多人，創歷年新低！為了讓試務工作維持高品質，我們相當重視這14天闈內外的工作；配合12年國教課綱的實施，大家不用擔心，國中會考現在只剩3個等級，就是精熟、基礎及待加強。為了12年課綱實作的精神，改變孩子學習的態度，我們不斷利用非常有素養的好題目，培養好孩子應對未來的能力。

張廖萬堅說，台灣的考試大概是全世界最重視公平，也最沒有問題，零缺點，幾乎是滴水不漏，是非常不容易的承辦試務的文化。印卷闈場試務人員要被關14天，非常辛苦，2週後全國家長也關心孩子在考場應試的狀況，因天氣炎熱，希望考生用平常心應試。

國立台灣師範大學副校長宋曜廷表示，在長期時間的投入模合，國中會考制度已做得很好，拜託所有印卷闈場試務人員在這2週照顧好自己身體，紮實地按標準作業來做，預祝114年國中教育會考順利結束，所有考生權益都能獲得最大保障及最大發展機會。

試務人員入闈時要經過仔細的行李及包包等檢查。（記者歐素美攝）

教育部次長張廖萬堅與國立台灣師範大學副校長宋曜廷為闈場大門上鎖並貼上封條。（記者歐素美攝）

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