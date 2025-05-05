為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南山公墓文資審議 南市決議：不登錄文化景觀

    南山公墓文資審議結果出爐，經委員表決多數認為「尚未符合文化景觀登錄基準」，決議不予登錄。（資料照）

    南山公墓文資審議結果出爐，經委員表決多數認為「尚未符合文化景觀登錄基準」，決議不予登錄。（資料照）

    2025/05/05 15:04

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市文化資產審議會於4月23日召開會議，針對南山公墓是否登錄為文化景觀進行審議。經委員表決，多數認為「尚未符合文化景觀登錄基準」，決議不予登錄。

    文資處指出，2019年起南山公墓歷經調查研究、說明會、現勘、公聽會等多項程序後，進入審議階段。最終，由文資審議會委員表決，過半數認為尚未符合文化景觀登錄基準，決議不予登錄。

    黃偉哲表示，南山公墓雖未通過文化景觀登錄，但其承載的歷史文化意義不容忽視。市府將參考國內外城市經驗，推動歷史墓園空間的轉型與再生，將其朝向「記憶地景」、「市民綠地」或「文化教育空間」的方向發展，兼顧歷史保存與城市發展需求。

    黃偉哲進一步指出，已責成民政局啟動南山公墓未來發展先期規劃作業，除重新評估殯葬設施專區所需面積外，也將納入墓葬保存區的規劃，廣泛聽取在地居民、文史團體及土地權利人等多方意見。規劃過程將導入專業審查與公開參與，務求尊重文化、合理使用與公共利益間取得平衡。

    黃偉哲強調，南山公墓將轉型為市民可親近的「生命教育園區」，不僅為先人留下尊嚴與記憶，也為市民提供兼具生態、教育與文化功能的生命教育園區，真正落實保存與發展共榮的願景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播