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    台南漁光島生活節人氣爆棚 2天湧入10萬人癱瘓全島

    台漁光島生活節首週末人潮爆棚，市府將祭出接駁車專用道因應，以利紓解人潮。（台南市政府提供）

    台漁光島生活節首週末人潮爆棚，市府將祭出接駁車專用道因應，以利紓解人潮。（台南市政府提供）

    2025/05/05 14:32

    〔記者王姝琇／台南報導〕漁光島生活節於5月3至11日盛大登場，上週末2天初估湧入10萬人，就連接駁車也被癱瘓。市府表示，將設置接駁車專用道因應，以利接駁車順利進出、疏運人潮。

    漁光島生活節採「封島」辦理，交通以接駁車為主，開展首日即吸引3萬人次到訪，隔日更祭出備受年輕人喜愛的獨立樂團，演出結束後，散場人潮約7萬人，漁光橋上擠滿人潮，相當壯觀。

    市府表示，已立即啟動因應機制，週末將設置接駁車專用道，以利接駁進出、疏運人潮。後續將強化健康路及光州路口疏導及控管作業，加派人員進行人流與車流引導，期有效改善交通動線，並持續與警察局、交通局保持即時橫向對接，以利活動人潮疏運，確保參與民眾的安全與便利。

    文化局指出，漁光島生活節以「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」為主軸，邀集美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步、吳汶芳等11組深受年輕世代喜愛的音樂人熱力演出。下週末仍有精彩演出，適逢母親節，歡迎民眾帶媽媽來chill一下。

    5月10、11日母親節週末特別推出的「放空聲活日」，由四四拍唱片行策劃，結合森林講唱會、親子互動、身心療癒與林中餐宴，打造沉浸式療癒空間。還有森林系主題的「鯤森市集」、結合漁村記憶的「島民市集」，此外，今年還推出《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫，以及「巷仔Niau × 漁光島森林」充氣藝術裝置，讓藝術自然融入生活。

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