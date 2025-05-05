慶祝佛誕日 劉和然赴三峽金光明寺浴佛

副市長劉和然代表新北市長侯友宜前往三峽區佛光山金光明寺參拜，獲得廟方人員歡迎。（記者陳奕劭攝）

2025/05/05 14:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕國民黨籍新北市副市長劉和然是2026年新北市長熱門人選，他今天（5日）代表新北市長侯友宜前往三峽區佛光山金光明寺參拜，親自為佛像浴佛，並致贈「光明在望」匾額，獲得廟方人員歡迎。

今天是農曆4月8日，適逢釋迦牟尼佛誕辰，劉和然前往三峽佛光山金光明寺參拜，並致贈「光明在望」匾額，由金光明寺住持有果法師代表受贈，祈願佛光普照、萬象吉祥。

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劉和然表示，佛光山星雲法師是令大家景仰的大師，不僅在台灣這塊土地照顧中華民國的國民，也在全世界各地照顧需要被照顧的人，金光明寺是三峽信仰中心，很多在地居民、新北市民參拜祈福，祈求平安，更長年推動佛法教育與慈善服務，致力偏鄉照顧與抗疫物資捐贈，積極回饋社會，感謝寺方對地方的深耕與貢獻。

民政局指出，釋迦牟尼佛誕辰日，亦稱佛誕日，為佛教界重要盛典，許多寺廟都會舉辦盛大的浴佛法會，透過香湯灌沐佛像，洗滌煩惱妄心，感受內心寧靜，一同祈求萬事順心，身體健康。

市議員江怡臻說，三峽金光明寺是在地重要信仰中心，每年舉辦的寒冬送暖活動，造福許多土城、樹林、三峽、鶯歌等需要幫助的居民，獲頒「光明在望」匾額，實至名歸，金光明寺提供的溫暖，讓許多人向前有光，也讓世界更美好。

新北市副市長劉和然（中）致贈「光明在望」匾額，與金光明寺住持有果法師（左1）、市議員洪佳君（中排左1）、江怡臻（中排左2）等人合影。 （記者陳奕劭攝）

副市長劉和然代表新北市長侯友宜前往三峽區佛光山金光明寺參拜浴佛。（記者陳奕劭攝）

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