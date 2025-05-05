通勤月票無限次搭捷運、輕軌、騎YouBike 晚間遊高雄港區舒爽

TPASS行政院通勤月票開賣2年，單車夜間暢遊高雄港海景第一排。圖為鑽石公主號郵輪停靠高雄港旅運中心，與輕軌同框。（記者洪定宏攝）

2025/05/05 14:59

〔記者洪定宏／高雄報導〕時序已進入夏天，高雄白天氣溫動輒飆破30度，影響民眾出遊意願，但高雄港晚間有海風吹拂，以「TPASS行政院通勤月票」無限次搭乘捷運、輕軌，再轉騎YouBike，沿自行車道暢遊港區海景第一排相對舒爽，成為遊客首選。

記者實測發現，若以軟體科技園區為起點、鼓山漁港為終點，沿輕軌旁的自行車道或人行道騎單車，粗估至少90%的道路平坦，雖然部分路段沒有燈光、昏暗或標示不夠清楚，但只要小心慢行，相對安全。

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軟體科技園區到鼓山漁港的沿線指標景點，包括高雄展覽館、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、遊艇碼頭、駁二藝術特區、大港橋、大港倉、棧貳庫、新濱町海洋廚房，吸引單車族、路跑族、散步族前往。

特別的是，雖然「TPASS行政院通勤月票」限定YouBike半小時免費，但因為不限次數，加上據點多，遊客若能控制好時間，就可分段換車。

陳先生表示，他原本走路運動，使用「通勤月票」後，只要沒下雨、空氣品質佳，就會騎YouBike遊港區，感覺比一般市區道路「更舒爽」。

李小姐雖是開車族，沒有購買「通勤月票」，但晚間只要有空，就會騎自己的單車遊港區，欣賞「海景第一排」。

交通部於2023年6月15日開賣「TPASS行政院通勤月票」將近2年，備受學生及上班族歡迎，其中高雄每月399元（手機QR Code），30天內不限里程、不限次數搭乘捷運、輕軌、公車、部分客運、渡輪（限乘客，機車與自行車須額外付費）、YouBike不限次數每趟前30分鐘免費騎乘。若購買「實體卡」，另可無限次免費搭乘台鐵大湖至九曲堂站區間內的指定列車。

從大港橋眺望高雄港第三船渠與愛河灣，右為大港倉，左為高雄流行音樂中心。（記者洪定宏攝）

TPASS行政院通勤月票開賣2年，夜晚騎YouBike暢遊高雄港海景第一排。圖為駁二藝術特區及大港橋。（記者洪定宏攝）

棧貳庫。（記者洪定宏攝）

新濱町海洋廚房。（記者洪定宏攝）

從愛河灣畔眺望高雄流行音樂中心（右）及大港橋（左）。（記者洪定宏攝）

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