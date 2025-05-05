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    「粉紅超跑」回鑾繞過彰化首度造訪南投？警：這裡是關鍵

    「粉紅超跑」一路行程非常緊湊，吸引大批信眾跟隨。（資料照）

    「粉紅超跑」一路行程非常緊湊，吸引大批信眾跟隨。（資料照）

    2025/05/05 14:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖目前回鑾行進中，網路盛傳今年可能沿雲林縣轉南投縣，可望創下有史以來首度造訪南投的紀錄，彰化警方則分析，媽祖鑾轎轉向與否最重要的關鍵在雲林縣林內鄉，有可能銜接南投市，也可能沿彰雲大橋進入彰化縣田中、二水，但由於媽祖鑾轎路線飄忽不定，會否繞過彰化轉到南投，還要再觀察。

    今年白沙屯媽祖「粉紅超跑」進香，南下沿海線有如急行軍，讓不少信眾大呼吃不消；回鑾走山線則放緩；由於去年南下走彰化縣田中、二水，越過濁水溪接彰雲大橋到雲林縣林內、斗六等鄉鎮，因此有許多信眾預測媽祖今年回鑾，很有可能首度造訪南投市，甚至有不少南投市民、店家準備香案、素果要來迎接媽祖。

    彰化縣警局表示，儘管今年白沙屯媽祖南下進香走海線，在白沙屯媽祖進香活動路線有高度不確定性之下，回程雖有高度可能性走山線，但是否會繞過彰化縣而轉往南投縣，最關鍵的地點就在雲林縣林內鄉；照正常走法，返程可能沿西螺大橋或彰雲大橋北上進入彰化縣走山線，進入田中、二水後沿省道台一線北上，但也可能從林內鄉之後再銜接南投縣境。

    縣警局表示，今年彰化警方來程規劃警力250名、返程500名，就是著重於媽祖鑾轎走山線時交通的複雜性；媽祖鑾轎最終是否走往南投，或仍於6日或7日進入彰化縣境行走彰化路線，還要再觀察，相關警力部署隨狀況滾動式修正。

    「粉紅超跑」今年回鑾可能繞過彰化首度造訪南投？彰化警方說媽祖鑾轎路線飄忽不定，還要再觀察。（資料照）

    「粉紅超跑」今年回鑾可能繞過彰化首度造訪南投？彰化警方說媽祖鑾轎路線飄忽不定，還要再觀察。（資料照）

    白沙屯媽祖鑾駕今天早上停駕雲林六房媽祖斗南烏瓦磘紅壇。（擷圖自白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖鑾駕今天早上停駕雲林六房媽祖斗南烏瓦磘紅壇。（擷圖自白沙屯拱天宮）

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