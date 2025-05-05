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    高雄機場每週飛365班 許智傑：已恢復疫情前狀況

    高雄機場每週飛365班，許智傑表示已恢復疫情前狀況。（許智傑服務處提供）

    高雄機場每週飛365班，許智傑表示已恢復疫情前狀況。（許智傑服務處提供）

    2025/05/05 14:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨立委許智傑今表示，高雄市每週航班達365班，已經恢復疫情前狀況，他爭取國際航點也高達32處，下半年還有第33點仙台，完全超過疫情前狀況，光是高雄人愛玩日韓，累積超過10個航點。

    許智傑表示，夏季新闢航線包括華航重慶、福岡、德威飛濟州、聯合航空飛東京轉舊金山等，都是令人引頸期盼航線，尤其聯合航空直飛東京航線是高雄航空一大突破點，若未來此航線發展順利，將展現高雄飛歐美潛力，更有望升級高雄直飛舊金山。

    目前國籍航空陸續在現有航線增加航班，加大飛機、引進彩繪機，大幅提升旅客搭機品質。下半年還有國籍航空飛仙台、濟州、外籍航空，也規劃要飛北海道札幌，明年還有新國籍航空星宇加入，將大幅提升高雄航線選擇。

    許智傑指出，將繼續大力推動高雄航空發展，不單爭取直飛航線，更積極招商國籍航空進駐，包括明年要進駐星宇航空，正在施工倉儲與貴賓室等，他都親自協調處理，上週也與虎航新任董事長黃世惠討論高雄航空發展。

    台灣虎航積極開發高雄航線，日前更擴大招募高雄籍空服員，也是深耕高雄重大一步，許智傑期待未來虎航也能設立高雄基地，他推航空不只助觀光，也要將更多就業機會帶到高雄，造福高雄在地鄉親。

    許智傑說，長期在交通委員會深耕交通議題，看好高雄高科技產業的發展，他認為擴大高雄航空產業，發展定期航班，將大大助攻高雄科技發展，市長陳其邁推動演唱會經濟、愛河灣特色IP，結合許智傑爭取直飛航線，不只台灣人出國更方便，也吸引國際旅客到高雄，打造高雄成為台灣觀光新首都。

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