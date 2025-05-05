為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    手機遺失漂洋到大馬流浪1個月重回身邊 他曝失而復得過程超暖心

    媒體人潘國正的手機遺失漂流記多人相助超暖心。（照片取自潘國正臉書）

    媒體人潘國正的手機遺失漂流記多人相助超暖心。（照片取自潘國正臉書）

    2025/05/05 14:53

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市資深媒體人及文化工作者潘國正的蘋果手機1個多月前去日本旅行時遺失在桃園國際機場，結果被1名馬來西亞遊客撿到，因各種因素被帶回馬來西亞，直到潘國正在日本旅行1個月回台灣後，蘋果手機才飄洋過海克服各種狀況後輾轉回到台灣，對失而復得及物歸原主的蘋果手機，潘國正說，還好撿到手機的大馬人心地善良，透過各種管道找到他，如今手機重回身邊，像是與世界又重新連結般。

    潘國正也分享這段蘋果手機漂流記的經過，他說，1個多月前到日本自助旅行時，他的手機在桃園機場掉了，結果被大馬人撿到，沒想到手機跟著大馬人回到馬來西亞，這位來自馬來西亞新山的朋友AH Wen也想方設法找到人在日本的他，除用WhatsApp、信箱、FB等各種方式聯絡他，並表示是緊急事件，撿到他的手機，說會寄回給他。

    而人在日本的他，到日本後使用備用手機，沒有電話號碼卡（結果在日本什麼都不能買，因為要電話號碼驗證），備用手機又發生死機事件，完成收不到訊息。而原本說要寄手機還給他的大馬人AH Wen也歷經各種狀況與波折，直到他在日本玩1個月回台灣，手機還在大馬漂流。

    他回台灣後詢問手機進度，結果AH Wen為難的說，大馬要寄手機有點麻煩，因為要出示證件，且官方怕逃税，又要取得符合台灣NCC的證明，更擔心手機电池會爆炸，後來他透過在台灣的大馬朋友到大馬登門取回手機後，再請要到台灣的朋友將手機帶回來，就這樣，他的蘋果手機終於在今天回到身邊，也讓他經歷一場周折離奇的手機流浪記。

    潘國正說，因手機內有很多旅遊及工作上的照片，是他很珍貴的紀錄，如今失而復得且是克服重重困難飄洋過海回到台灣，讓他更珍惜一路上相助的朋友，且終於可跟手機社群內的朋友重新聯繫，有如與世界重新連結般，充滿感恩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播