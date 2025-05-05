手機遺失漂洋到大馬流浪1個月重回身邊 他曝失而復得過程超暖心

媒體人潘國正的手機遺失漂流記多人相助超暖心。（照片取自潘國正臉書）

2025/05/05 14:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市資深媒體人及文化工作者潘國正的蘋果手機1個多月前去日本旅行時遺失在桃園國際機場，結果被1名馬來西亞遊客撿到，因各種因素被帶回馬來西亞，直到潘國正在日本旅行1個月回台灣後，蘋果手機才飄洋過海克服各種狀況後輾轉回到台灣，對失而復得及物歸原主的蘋果手機，潘國正說，還好撿到手機的大馬人心地善良，透過各種管道找到他，如今手機重回身邊，像是與世界又重新連結般。

潘國正也分享這段蘋果手機漂流記的經過，他說，1個多月前到日本自助旅行時，他的手機在桃園機場掉了，結果被大馬人撿到，沒想到手機跟著大馬人回到馬來西亞，這位來自馬來西亞新山的朋友AH Wen也想方設法找到人在日本的他，除用WhatsApp、信箱、FB等各種方式聯絡他，並表示是緊急事件，撿到他的手機，說會寄回給他。

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而人在日本的他，到日本後使用備用手機，沒有電話號碼卡（結果在日本什麼都不能買，因為要電話號碼驗證），備用手機又發生死機事件，完成收不到訊息。而原本說要寄手機還給他的大馬人AH Wen也歷經各種狀況與波折，直到他在日本玩1個月回台灣，手機還在大馬漂流。

他回台灣後詢問手機進度，結果AH Wen為難的說，大馬要寄手機有點麻煩，因為要出示證件，且官方怕逃税，又要取得符合台灣NCC的證明，更擔心手機电池會爆炸，後來他透過在台灣的大馬朋友到大馬登門取回手機後，再請要到台灣的朋友將手機帶回來，就這樣，他的蘋果手機終於在今天回到身邊，也讓他經歷一場周折離奇的手機流浪記。

潘國正說，因手機內有很多旅遊及工作上的照片，是他很珍貴的紀錄，如今失而復得且是克服重重困難飄洋過海回到台灣，讓他更珍惜一路上相助的朋友，且終於可跟手機社群內的朋友重新聯繫，有如與世界重新連結般，充滿感恩。

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