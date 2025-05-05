桃市5行政區、新北3行政區約27萬戶 5/19上午8時起停水16至23小時

準備儲水！桃市5行政區、新北3行政區約27萬戶，19日上午8時起停水16至23小時。（記者李容萍攝）

2025/05/05 13:42

〔記者李容萍／桃園報導〕準備儲水！台灣自來水公司第二區管理處強化大桃園供水的韌性，保障民眾用水穩定，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」，為避免多次停水造成民眾不便，整合「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等五合一工程」同時施工，在新北市林口區、泰山區及五股區及桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區共約27萬戶，自19日上午8時起停水16至23小時。另外，降壓戶數6萬9746戶。

各行政區停水及降壓區域及時間影響範圍如下：

●19日上午8時起至晚上12時，合計16小時，停水戶數約11萬2820戶。

請繼續往下閱讀...

桃園市：龜山區福源里、幸福里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、中興里，八德區陸光里、大成里廣福路、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里。

新北市：林口區全區。

●19日上午8時起至20日凌晨2時，合計18小時，停水戶數2萬0511戶。

桃園市：大園區三石里、大海里、竹圍里、菓林里，桃園區大有里、汴洲里、三元里、三民里、忠義里、青溪里、春日里、會稽里、檜樂里、大業里、福元里。

新北市：泰山區大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路三段、大科一路），五股區福德里登林路部分、德音里外寮路部分。

●19日上午8時起至20日上午7時，合計23小時，停水戶數13萬6742戶。

桃園市：桃園區中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、大業里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里，龜山區龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、舊路里、龜山里、大同里、楓樹里、楓福里、精忠里、長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學），蘆竹區瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。

新北市：泰山區大科里南林路部分。

●19日上午8時起至20日凌晨2時，合計18小時。降壓戶數6萬9746戶。

桃園市：桃園區中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、南華里、大林里、成功里、文中里、文化里、文昌里、文明里、朝陽里、東埔里、東山里、東門里、武陵里、民生里、永安里、永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里。

台水公司在桃園市規劃在停水範圍設置31處飲用水供水站，以供民眾就近取水，呼籲提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法