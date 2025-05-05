屏東檸檬農損慘重 徐富癸竹田會勘籲速啟補助

屏東檸檬農損慘重，徐富癸會勘竹田 。（徐富癸辦公室提供）

2025/05/05 13:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕氣候異常重創屏東農業！近期檸檬作物疑因氣候變遷引發嚴重農損，立委徐富癸今日到竹田鄉災區會勘，強調延遲性災害衝擊農民生計，呼籲農民即刻向公所通報損失，並敦促農業部加速啟動補助機制，助農民渡難關。

徐富癸偕同農業部南區農糧署專委王惠熒、高雄農改場副場長吳志文、屏東縣農業處長鄭永裕、竹田鄉長吳振中及竹田鄉農會總幹事張志誠等，深入田間察看受損檸檬園，與農民座談災情。農民無奈表示，病害蔓延迅速，果樹大面積枯萎，產量銳減，甚至有農戶面臨全年收成泡湯的窘境，復耕資金與資材短缺更讓他們雪上加霜。

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「氣候變遷讓農民成了無辜受害者！」徐富癸說，屏東檸檬產區災損範圍廣、程度深，部分農園病害失控，農民血本無歸。他當場要求農糧署加速勘災，研擬務實補助方案，並針對檸檬等高風險作物，建置早期預警與專業診斷系統，強化農業抗災韌性。「農民難以獨自承擔天災後果，政府須用制度與科技撐住第一線！」

會中，農民代表訴苦，認為復耕不僅缺資金，病害防治技術與資材也嚴重不足，盼政府強化在地農業技術支援，助災後重建，並提升災前防治能力，降低農民損失。農糧署回應，將與縣府、公所協調，待通報完成後啟動四方會勘，確保補助到位，讓農民穩定生產。

屏東縣農業處長鄭永裕表示，縣府已展開初步調查，後續將配合中央政策，加速災損統計與復耕協助。徐富癸強調，他將持續監督農業部，確保補助不漏接，技術支援到位，助農民早日重返田園。「屏東農民的汗水不能白流，政府要讓他們感受到實質支持！」

徐富癸呼籲，政府應正視問題，並針對檸檬、芒果、玉荷包、蓮霧等高風險作物，投入更多資源於農業科技與災害防治，打造更具韌性的農業未來。

屏東檸檬農損慘重，徐富癸會勘竹田 。（徐富癸辦公室提供）

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