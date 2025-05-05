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    3千萬美化人行道遭批變「水池地雷帶」 三重區公所允1週提改善方案

    新北市議員陳啟能（右）會勘三重區仁愛街人行道工程。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳啟能（右）會勘三重區仁愛街人行道工程。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/05 14:04

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區公所推動「仁愛街人行道及路面改善工程」，號稱斥資超過3295萬元「美化市容、改善通行」，工程尚未完工即遭民怨四起。民眾投訴人行道高低差嚴重、積水成池、排水不通，更直言「這不是便民工程，是設計災難。」三重公所回應，將在1週內提出具體改善規劃，並力拚在1個月內完成人行道與地面高低差修復及改善排水工作。

    該案於三重仁愛街（自強路五段至溪尾街27巷）旁人行道，工程自2023年12月9日開工，工期290天，總經費由內政部國土管理署補助1836萬4775元、新北市政府養護工程處補助918萬2387元，與公所自籌540萬9639元。然而，市議員陳啟能於今（5）日會同市府人員實地現勘發現，人行道鋪面凹凸不平，排水管線高於地面導致積水無法排出，甚至有裸露管線與接合錯位等狀況。適逢梅雨季將至，居民憂心積水恐成長期災害。

    陳啟能痛批，「3千萬鋪出門前水池，三重人憑什麼忍受這種次級待遇？」該地屬於市府綠美化環境景觀處管理的公有土地，但公所在施作時竟未與景觀處進行任何橫向聯繫與整合規劃，結果導致人行道與周邊設施接合錯位、排水設施不連通，留下更多爛攤子。

    陳啟能強調，將把此案列為市政總質詢重點，嚴格監督改善進度。並要求公所限期1週內提出改善方案，最遲1個月內完成高低差修復與排水系統改善。「不能再讓公共建設淪為行政失能的墳場，納稅人的錢必須花在刀口上。」

    五常里長林忠諺指出，仁愛街為連接仁義重劃區與舊社區的重要通學與通勤道路，自己已多次反映問題無果，直到民眾投訴門前積水才求助議員。他無奈說「不是反對施工，是希望施工能做得好。」

    現場多位居民也氣憤說，「我們天天經過這條路，現在要踏水坑出門，這叫便民？根本是變相懲罰市民。」

    養工處說明，此案屬公所辦理工程，目前尚於施工階段，針對議員還有地方的意見，已請公所儘速檢討改善，另涉及人行道排水以及道路順平的議題，也會主動介入協助公所檢討改善。

    新北市三重區仁愛街人行道工程遭民批人行道鋪面凹凸不平，排水管線高於地面導致積水無法排出，甚至有裸露管線與接合錯位等狀況。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區仁愛街人行道工程遭民批人行道鋪面凹凸不平，排水管線高於地面導致積水無法排出，甚至有裸露管線與接合錯位等狀況。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區仁愛街人行道工程遭民批人行道鋪面凹凸不平，排水管線高於地面導致積水無法排出，甚至有裸露管線與接合錯位等狀況。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區仁愛街人行道工程遭民批人行道鋪面凹凸不平，排水管線高於地面導致積水無法排出，甚至有裸露管線與接合錯位等狀況。（記者羅國嘉攝）

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