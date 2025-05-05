高美濕地公車站名重覆 民眾下錯站牌要到木棧道須走1.7公里

市議員楊典忠要求改善高美濕地公車站名重覆及標示不清的問題。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/05 13:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高美濕地是聞名全國甚至是國際知名的景點，市議員楊典忠今天在市議會提出質疑，此一國際級的景點，卻遭市府輕忽，不但指示牌只有中英文，造成慕名而來的外國人迷路，其次，很多背包客會坐公車來高美濕地，希望一下車就會到木棧道，但是6站公車站牌的站名名字不但雷同，讓民眾搞不清應該在哪一站下，而公車站牌距離木棧道最近走100公尺、最遠1.7公里，根本不是一個友善觀光景點。

交通局長葉昭甫表示，「公車路線或交通標誌訊息部分我們再來檢討讓民眾更清楚瞭解」。

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市議員楊典忠指出，高美濕地一直是國際知名的景點，但是不但指示招牌不足，而且解說只有中英文，沒有其他語文。

楊典忠表示，有外國人來高美濕地旅遊，至旅遊中心詢問，竟然反而迷路，經熱心民眾協助載回市區，而同車上還有一名日籍遊客也迷路，後來熱心民眾帶他們去逛夜市、吃美食、飽餐一頓，讓兩位外國人感受滿滿的人情味。

楊典忠認為，高美濕地周邊的公車站名高度重複混淆、動線標示不清、而且沒有針對外國旅客提供適當引導資訊，他要求市府應整體盤點高美濕地周邊公車站牌名稱與設站地點。

他強調，一般而言到高美濕地一定會先找木栈道，而高美濕地有6個公車站牌，最接近木棧道的站名叫高美濕地，距離木棧道只有100公尺，但是最遠的公車站牌也叫高美濕地，距離棧道超過1.7公里。而台灣好行活力海洋線679與台中觀光公車309都會停靠的「18號風車站」，卻距離木棧道1.5公里。

楊典忠指出，有外來客會先到遊客中心，但是神奇的是，遊客中心的站名也有兩種，在美堤路上有「高美濕地體驗館站」，就是遊客中心，而在遊客中心停車場的也叫做「高美濕地遊客中心站」，不但本國人搞不清，外國人更搞不清。

楊典忠要求，市府不僅要讓在地人便捷，也要讓遊客易懂方便，優化公車路線，讓要到高美濕地的遊客，可以直接到達木棧道的公車站，不要讓遊客迷路，印下不好觀感。

高美濕地聞名世界，但指示牌卻只有中英文，遭議員批不夠友善。（資料照）

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