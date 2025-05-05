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    美呆！ 嘉義阿拉伯粉紅村金針花、花旗木同場競艷

    嘉義阿拉伯粉紅村的金針花、花旗木同框美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義阿拉伯粉紅村的金針花、花旗木同框美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    2025/05/05 13:39

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿拉伯粉紅村（竹崎鄉義隆村）以滿山遍野的花旗木遠近馳名，成了近幾年「爆紅」的景點，村長葉志紘去年初種下7000棵的金針，目前已開了約7成，和進入尾聲的花旗木同場競艷，令人目不暇給。

    竹崎鄉義隆村長葉志紘2012年發想要把故鄉竹崎裝扮成「粉紅色」，陸續在竹崎親水公園、嘉166縣道等處種了會開粉紅花朵的花旗木，2022年又在自家5公頃的山坡地上種了300多株花旗木打造了「阿拉伯粉紅村」，花季期間免費開放大家入園觀賞，是網路上「爆紅」的景點。

    葉志紘表示，花旗木的花期只有1個月，而金針開花期長達3個月，去年初在約3分地的山坡上種了7000棵金針，去年雖只開了約100朵，但生長狀況良好，預告今年將會大爆開，目前綻放約7成，黃澄澄的金色花海景象美不勝收，預計再10天滿開。

    來自台中的李姓遊客指出，從網路上看到阿拉伯粉紅村花旗木美麗的花況，就和親朋友好組團前來觀賞，雖然花旗木花色已從粉紅色轉換成粉白色，仍很漂亮，讓人驚艷時的金針花海，沿著山坡種植的金針，橘黃色金針花隨風飄逸很有層次感。

    嘉義阿拉伯粉紅村美麗的金針花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義阿拉伯粉紅村美麗的金針花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義阿拉伯粉紅村的主角花旗木花期進入尾聲。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義阿拉伯粉紅村的主角花旗木花期進入尾聲。（記者蔡宗勳攝）

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