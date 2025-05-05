農藥殘留檢測人工判讀需5至10小時 農藥所推自動判讀僅10分鐘

農藥所開發藥物殘留檢測自動化演算輔助判讀雲端服務。（農藥所提供）

2025/05/05 13:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕過去農藥檢測人工判讀約需5-10小時，農業部農藥藥物試驗所表示，透過該所推出的「藥物殘留檢測自動化演算輔助判讀雲端服務」系統，透過AI協助，農藥檢測判讀只需要10分鐘就可產出結果，還能連結農藥所建立的農藥殘留容許量資料庫，自動比對殘留容許量標準。

農藥檢測關乎食安，農業部近年積極建置農藥快篩質譜儀等，不過檢測結果出爐後，如何快速判讀也是關鍵，農藥所推出「藥物殘留檢測自動化演算輔助判讀雲端服務」系統，以人工智慧與雲端運算為基礎，可自動化分析化學質譜數據，替代以往大量依賴人工作業的波峰判讀流程。

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農藥所進一步說明，過去檢測實驗室通常一次要處理約20件樣品，每件樣品需檢測高達410項農藥殘留，經層析質譜儀分析取得儀器圖譜與數據後，需由檢驗人員逐一比對標準品與待測樣品的波峰數量、位置，並反覆調整基準線，以取得正確的波鋒面積，後續還要計算檢量線、樣品檢出濃度、回收率，最後填寫儀器管制報表，流程繁瑣，也增加人為失誤的風險，透過「藥物殘留檢測自動化演算輔助判讀雲端服務」系統，可自動比對及分析波峰，並同步完成關鍵數據的計算，只需10分鐘便能產出完整且精準的檢測結果。

農藥所表示，該系統可進一步連結農藥所自建的農藥殘留容許量（MRL）資料庫，並自動比對各項殘留容許量標準，產出樣品檢出藥劑的評判結果，供檢驗人員參考判斷並作最終判定，為我國農藥殘留公告方法檢測時程與人力瓶頸帶來全新突破。

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