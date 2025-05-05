市郊山坳的台東密境 薰衣草臨收成

蜜蜂忙碌採集花粉。（記者劉人瑋攝）

2025/05/05 13:51

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東近來因標榜著天然、無農藥的香氛精油業者投資，池上出現了大片薰衣草田，算是台東市郊的初鹿其實也同樣有處香味飄送的香草田，得天時地利更加茂盛。農民李春霖不再和以往一樣種生薑等作物、改種薰衣草，近來即將收成，因地方隱密，又面對著寵罩雲霧的都蘭山採花，實可稱為另一密境。

李春霖目前種植了六分地的甜香薰衣草，近來已有許多親友採收，親友料想他以花朵為收成、不好剪取過多，但他說，剪了太老的花，芽點旁即長出新葉、會有更多精油，親友剪花反而是幫自己忙。

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李春霖今年改種天然、無農藥的薰衣草，在都蘭山對面剪花的模樣看來一派悠然但實則不輕鬆，園內處處蜜蜂採集花粉、各忙各的，比較特別的是，園內處處的「雜草」全都是龍葵、野莧菜等野菜，造訪的阿美族婦女卻是見到寶，園區內呈現農民剪花、蜜蜂採花、族人採野菜特別景象。

雖然臨近初鹿牧場又位在溪谷旁，產業道路不易走、地點難尋，也因此成為另一密境，雖有餐廳業者建議李春霖「可以開景點咖啡廳或餐廳了」，但李春霖卻堅持先求本業穩定、薰衣草能有亮眼產量再說。

農民剪花使全株精油量增加。（記者劉人瑋攝）

野菜被當野草砍除，族人立馬採回家。（記者劉人瑋攝）

高舉整籃野菜，蜜蜂和族人成果豐碩，背後都蘭山仍在雲霧中。（記者劉人瑋攝）

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