為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    市郊山坳的台東密境 薰衣草臨收成

    蜜蜂忙碌採集花粉。（記者劉人瑋攝）

    蜜蜂忙碌採集花粉。（記者劉人瑋攝）

    2025/05/05 13:51

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東近來因標榜著天然、無農藥的香氛精油業者投資，池上出現了大片薰衣草田，算是台東市郊的初鹿其實也同樣有處香味飄送的香草田，得天時地利更加茂盛。農民李春霖不再和以往一樣種生薑等作物、改種薰衣草，近來即將收成，因地方隱密，又面對著寵罩雲霧的都蘭山採花，實可稱為另一密境。

    李春霖目前種植了六分地的甜香薰衣草，近來已有許多親友採收，親友料想他以花朵為收成、不好剪取過多，但他說，剪了太老的花，芽點旁即長出新葉、會有更多精油，親友剪花反而是幫自己忙。

    李春霖今年改種天然、無農藥的薰衣草，在都蘭山對面剪花的模樣看來一派悠然但實則不輕鬆，園內處處蜜蜂採集花粉、各忙各的，比較特別的是，園內處處的「雜草」全都是龍葵、野莧菜等野菜，造訪的阿美族婦女卻是見到寶，園區內呈現農民剪花、蜜蜂採花、族人採野菜特別景象。

    雖然臨近初鹿牧場又位在溪谷旁，產業道路不易走、地點難尋，也因此成為另一密境，雖有餐廳業者建議李春霖「可以開景點咖啡廳或餐廳了」，但李春霖卻堅持先求本業穩定、薰衣草能有亮眼產量再說。

    農民剪花使全株精油量增加。（記者劉人瑋攝）

    農民剪花使全株精油量增加。（記者劉人瑋攝）

    野菜被當野草砍除，族人立馬採回家。（記者劉人瑋攝）

    野菜被當野草砍除，族人立馬採回家。（記者劉人瑋攝）

    高舉整籃野菜，蜜蜂和族人成果豐碩，背後都蘭山仍在雲霧中。（記者劉人瑋攝）

    高舉整籃野菜，蜜蜂和族人成果豐碩，背後都蘭山仍在雲霧中。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播