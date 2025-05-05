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    新北林口、泰山五股部分地區5/19起停水 這些里、6.4萬住戶受影響

    林口區、泰山五股部分地區將於5月19日起停水，預計6萬4439戶住戶受影響。圖為臨時供水站示意圖。（圖由新北水利局提供）

    林口區、泰山五股部分地區將於5月19日起停水，預計6萬4439戶住戶受影響。圖為臨時供水站示意圖。（圖由新北水利局提供）

    2025/05/05 12:11

    〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣自來水股份公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等五合一工程」，林口區、泰山五股部分地區將於5月19日起停水，隔天（20日）逐漸恢復供水，預計6萬4439戶住戶（直供戶2527戶）受影響。市府水利局提醒民眾儲水，設置13處臨時供水站與水車隨時待命。

    市府水利局表示，林口區全區將於5月19日上午8點至20日上午0點停水，時長共16小時；泰山區大科里、同榮里、黎明里，五股區福德里、德音里將於5月19日上午8點至20日凌晨2點停水，時長共18小時；泰山區大科里南林路5月19日上午8點至20日上午7點停水，時長共23小時。

    臨時供水站區域有：林口區南勢市民活動中心、麗林國小、林口國宅郵局、林口路竹林路口、贊天宮、林口區公所、師範大學、湖南市民活動中心、竹林路350號斜對面；泰山區大科里民活動中心、黎明技術學院；五股區新加坡花園城堡、徳音里外寮路1號。

    水利局指出，將督促台水公司儘速完工復水，已設置13處臨時供水站與水車待命，民眾停水期間如有需要可至供水站取水或聯繫台水公司送水，提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源。如有任何供水問題或因重大事故緊急送水請洽免付費專線1910或林口服務所：（02）2603-1880、泰山營運所：（02）2909-7480。

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