苗栗西山垃圾場爭取活化 彭啟明：苗栗是家鄉、全力以赴

環境部長彭啟明。（記者彭健禮攝）

2025/05/05 12:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕地方稱西山垃圾場的苗栗市垃圾衛生掩埋場，垃圾量趨近飽和，近2年2度發生大火，市民怨聲載道。地方爭取活化再利用，獲環境部核定750萬元規劃設計費。環境部長彭啟明今（5）日上午前往考察，表示苗栗是他的家鄉，縣內各種環保設施資源，一定全力以赴。

苗栗市西山垃圾場啟用50餘年，垃圾量趨近飽和，由於覆土困難，火災風險相對較高，前年11月及去年7月間兩度發生大火，都延燒多日才撲滅，耗費消防救災心力，濃煙也影響空氣品質，引發民怨。

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立委邱鎮軍於苗栗市長任內，提出爭取活化再利用，已獲環境部核定750萬元規劃設計費，前置作業標案現由縣府環保局標出，委辦廠商正進行相關規劃設計等作業，待完成細部規劃設計審定後，再提出工程款補助申請。

邱鎮軍安排立法院衛環委員會於今天上午前往考察苗栗市西山垃圾場，包括立委王正旭，彭啟明也率環境管理署長顏旭明等官員出席，了解未來活化再利用可行性。苗栗縣長鍾東錦及縣府環保局長陳華盛、苗栗市長余文忠及縣議員許櫻萍、張志宇等人也參與關心。

彭啟明於聽取環保局簡報說明及現地了解實況後，表示他出身苗栗，苗栗就是他的家鄉，縣內各種環保設施資源，一定全力以赴。

彭啟明並說明，苗栗市掩埋場過去曾發生火災，環境部會全力協助調查活化及火災預防。短期部分，包括掩埋場火災的現象加以預防；中長期部分，則是將長年在此的掩埋物加以調查後，加以活化再處理，長遠來看，還是希望推動源頭減量，減少垃圾量。

此外，彭啟明也表示不要把垃圾當成廢棄物而是資源來看待，未來縣府若有更好的場地及方法，環境部也會引進資源循環的產業概念，並評估以促參的方式獎勵業者參與，這也是環境部未來推動的目標。

環保局規劃分期推動西山垃圾場活化，1至4期各預計活化7萬立方公尺的掩埋容量，並分腐植土、可燃物質、可回收資源物，減量分門別類處理；第5期會再進行活化後掩埋場建置工程，並設廢水處理場，推估所需總經費約6．2億元。

環境部長彭啟明（右起）、立委邱鎮軍、苗栗縣長鍾東錦、立委王正旭現地了解苗栗西山垃圾場現況。（記者彭健禮攝）

苗栗市西山垃圾場，垃圾量趨近飽和，近2年2度發生大火，市民怨聲載道，地方爭取活化再利用。（記者彭健禮攝）

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