國際室內自由車館將落腳清水牛埔運動公園 最快5年內完工

國際室內自由車館將落腳清水牛埔運動公園。（記者歐素美攝）

2025/05/05 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨立委蔡其昌及國民黨台中市議會議長張清照今天聯合邀請教育部次長張廖萬堅及體育署長鄭忠世等會勘，爭取中央及早核定及補助在清水區體四用地（牛埔運動公園）興建符合250公尺賽道的室內國際自由車館，連同地下停車場經費約需18億，市府表示，若中央今年核定，預估設計及及施工約5年即可落成。

教育部次長張廖萬堅表示，台中是自由車產業非常重要的地方，也是台灣重要的自由車訓練基地，自行車場地國際化，讓選手有好的競爭力是我們共同的希望，但目前台南、高雄也都在爭取，因中央地方財政收支劃分法修法，以往中央補助六成，未來補助比例還在協調，加上今年八月運動部要成立，會儘量趕在今年核定計畫，市府明年即可展開設計。

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台中市運動局簡報指出，台中市的自由車場是國內使用比例最高的，也是2019年獲世界認定的場地，但目前國際比賽都是250公尺的賽道，位於清水鰲峰山的自由車場是333公尺，影響選手的成績，急需250公尺的室內賽道，目前爭取在清水區體四用地（牛埔運動公園）設置標準室內賽道，裡面也可做籃球場、網球場、羽球場等多功能活動空間，預估經費約需14億元，希望體育署補助八成。加上可容納200輛汽車以上的地下停車場，經費約4億元，總經費共18億元。

立委蔡其昌表示，台中是台灣訓練自由車手的重鎮，也是自行車產業產業聚落，清水國中、大甲高中更是台灣自由車選手重要培訓的地方，加上現有室外訓練場，再設直室內場館，未來自由車比賽都可在清水舉行，議長找他一起協助推動，他也全力來協助，中央地方配合，儘快核定興建符合國際潮流的場館，上週立院總質詢他跟行政院長卓榮泰反映，院長也表示支持。

蔡其昌表示，國際室內自由車館除了標準賽道，盼也能利用館內閒置空間設置籃球場、羽球場等多功能使用，讓海線鄉親多一個運動場館，既滿足自由車選手訓練比賽之用，也滿足海線運動設施場館不足的問題。

張清照表示，市府爭取國際級250公尺賽道的自由車館很久了，這次感謝中央支持，希望中央地方一起合作來完成。

台中市運動局長游志祥強調，台灣的自由車場落後國際10年，國際級250公尺賽道的室內自由車館落成，選手成績可望更上一層樓，該館包括設計及施工約5年可落成，希望中央及早核定計畫，讓小朋友的夢及早來實現。

立委蔡其昌及台中市議會議長張清照邀請教育部次長張廖萬堅及體育署長鄭忠世等會勘，爭取在清水區體四用地（牛埔運動公園）興建符合250公尺賽道的室內國際自由車館。（記者歐素美攝）

立委蔡其昌及台中市議會議長張清照邀請教育部次長張廖萬堅及體育署長鄭忠世等會勘，爭取在清水區體四用地（牛埔運動公園）興建符合250公尺賽道的室內國際自由車館。（記者歐素美攝）

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