草悟道及逢甲商圈都退到10名之外 議員批中市府根本不用心

多位民進黨中市議員質疑台中市前年排在前十名景點，但去年只有一中商圈入十名。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/05 14:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的夜市及商圈相當知名，民進黨多位市議員今天提出質疑，一中商圈、草悟道及逢甲商圈都排名在全國10大觀光景點，但去年卻大衰退，只有一中商圈留在第10名，草悟道及逢甲商圈都退到10名之外，而高雄市有3個點入前10名，但市府還推拖是中央統計數字有錯會檢討，台中市不用檢討嗎？痛批根本不用心。

觀旅局長陳美秀表示，去年整體參觀人次有增加，事實上，台中市去年住宿率六都第二是正成長，高雄市還是負成長，此外，在國際行銷時，都會把3個商圈及夜市納入行銷。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員王立任、黃守達、謝志忠及張玉嬿今天在市議會痛批台中市政府輕忽台中市的觀光行銷。王立任表示，依據交通部觀光署的統計，2023年的10大觀光遊憩人次，台中的一中商圈為第一名，1千多萬人次，而草悟道排名第8名，729多萬，逢甲商圈第九名720多萬。

王立任痛批，但是去年的統計，3個景點只有台中一中還排名在10名之內，人數更降到917萬人次，而高雄市則有3個景點入榜，3個景點退了300多萬人次，批市府根本不用心。

議員黃守達表示，市府說去年整個旅遊人次全國正成長，去年新增了七至八個據點，當然是正成長，台中市西區草悟道從原本第8名掉落到第19名，撇除新增景點不論，2024觀光旅次全台最高的高雄市，就有3個既有景點超車草悟道，可見城市行銷的重要，而高雄市都有努力做城市的行銷，台中市都沒有，要求市府要用心。

觀旅局表示，經觀察為2024年周邊新興景點崛起，分散部分遊客數現象，例如水湳經貿園區逐漸成形、台中驛鐵道文化園區、帝國糖廠及LaLaport等新興景點也對商圈人流形成拉力；而2025年截至2月底，總遊客人次也較2024年同期增加，到訪遊客人次表現亮眼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法