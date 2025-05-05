感念八田與一奉獻 「八田米」上市

紀念八田與一技師逝世83週年，南市開發的「八田穗越」八田米亮相，感念八田與一興建嘉南大圳與烏山頭水庫，將嘉南平原變成台灣最大米倉。（記者王涵平攝）

2025/05/05 12:07

〔記者王涵平／台南報導〕紀念八田與一技師逝世83週年，南市開發的「八田穗越」八田米今日亮相，感念八田與一興建嘉南大圳與烏山頭水庫，將嘉南平原變成台灣最大米倉。

「八田穗越」八田米發表會由台南市長黃偉哲主持，南市農業局、六甲區公所、六甲區農會與六甲青農冠森蔬果生產合作社團隊共同開發的八田米，是八田與一建設的灌溉系統孕育出的台南米，取名「八田穗越」，象徵八田與一與這片土地歷經的歲月，將八田與一的精神具象化、成品化。

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黃偉哲表示，5月8日是八田與一技師的逝世周年紀念，「八田米」不僅是台南出產的優質好米，在文化層面更是別具意涵，八田與一對台南及嘉南平原最顯見的貢獻，是近百年歷史的烏山頭水庫以及嘉南大圳，會將「八田米」送到總統府，讓總統未來接見日本貴賓時都能當作伴手禮，進而讓他們瞭解這款米與八田技師的關聯性。

黃偉哲強調，除了紀念價值，八田米的品質也極佳，盼望未來「八田米」能「頂港有名聲，下港上出名」，在日本也打開知名度。

六甲區農會家政班在現場提供香Q八田米壽司及新鮮鯛魚試吃。此外，六甲區公所也介紹六甲珍寶禮盒內有草菇麵、龍眼蜂蜜與越光米，產品豐富多元。

紀念八田與一技師逝世83週年，南市開發的「八田穗越」八田米亮相，感念八田與一興建嘉南大圳與烏山頭水庫，將嘉南平原變成台灣最大米倉。（記者王涵平攝）

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