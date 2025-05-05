為擅於動手做的孩子搭舞台 教育部投1.1億開辦國中技藝專班

屏東縣立東新國中開辦技藝專班課程，結合黑鮪魚文化觀光季，開設餐旅及食品職群。 （圖由教育部提供）

2025/05/05 12:05

〔記者林曉雲／台北報導〕為擅於動手做的孩子搭建舞台，教育部推動國中技藝教育專案編班計畫，提供多元展能機會，113學年共補助約1.1億元，與15個地方政府合作，開辦49班、14個職群班別，協助學生在技藝課程裡建立學習自信，進而奠定良好的學習態度，並找到最符合自我興趣及性向的生涯進路方向。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，國中技藝教育多元實作課程，加深學生對職群的認識，協助學生找到學習的熱情、自信與成就感，期能透過適性探索學習過程，讓孩子發掘興趣與潛能，選擇符合性向與能力的最適性教育進路，順利銜接技術型高中與五專課程，讓技藝專業人才的基礎培育得以向下扎根。

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台中市113學年共有14校開辦技藝專班，東勢國中及豐原國中擔任技藝教育領航學校，各辦理16年及13年的技藝專班，東勢國中與東勢高工合作開設機械及動力機械職群課程，另透過產學攜手計畫，為山城地區培育豐厚的基礎人才，該校學生在全市技藝競賽動力機械群連年奪冠；豐原國中從最初僅開辦2個抽離式職群課程，至今已提供電機電子、商業管理、家政、餐旅、設計與食品等6個職群的專班與抽離式課程。

此外，花蓮縣立國風國中自110學年起，每學年開辦2個技藝專班，並開設機械、電機電子、化工、土木建築、農業、食品、餐旅及商業管理等8種職群課程供學生多元適性選習，除了與花蓮高工合作培育，並留住在地工業技術人才外，與花蓮高農結合花蓮當地農產品與觀光資源，讓學生學習從產地到餐桌一系列有趣的永續發展課程。

屏東縣立東新國中近年持續開辦技藝專班課程，結合黑鮪魚文化觀光季，開設餐旅及食品職群，為東港在地相關產業注入一股新的活力，該校技藝教育課程設計與實施紮實有趣，於技藝競賽方面也表現出色。

台中市東勢國中開辦國中技藝專班16年，與東勢高工合作開設機械及動力機械職群課程。（圖由教育部提供）

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