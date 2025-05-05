為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    直飛日本東北 台灣虎航「高雄—仙台」2099元起開賣

    台灣虎航開賣「高雄—仙台」航線，限時開賣促銷價單程未稅2099元起。（資料照）

    台灣虎航開賣「高雄—仙台」航線，限時開賣促銷價單程未稅2099元起。（資料照）

    2025/05/05 11:52

    〔記者蔡昀容／台北報導〕繼今年1月開航高雄—札幌（新千歲）航線後，台灣虎航今（5日）宣布將於7月開航高雄—仙台航線，是高雄出發日本的第八條航線，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。限時開賣促銷價單程未稅2099元起。

    日本東北擁有豐富自然景觀與歷史文化，四季風情皆不同。夏季的仙台及周邊地區，綠意盎然、生機勃勃，是避暑好去處；秋季時分，楓紅滿山遍野。

    台灣虎航表示，透過高雄—仙台直飛航線，南台灣民眾能更便捷展開日本東北之旅；若再搭配現已飛航的桃園—仙台航線，台灣虎航提供往返台灣及仙台每週6班的航班選擇，讓日籍旅客來台旅遊不需走回頭路，進行雙城遊。

    高雄—仙台航線開航初期，每週營運3班，去程航班編號IT-772，每週一、三、六的下午1時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每週一、三、六的晚間7時自仙台機場起飛。

    為慶祝新航線銷售，台灣虎航2025年5月6日上午10時起至5月7日晚間11時59分推出單程未稅2099元起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年7月16日至2025年10月25日止，更多訊息詳見活動網頁

    台灣虎航高雄出發航點包括札幌（新千歲）、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播