直飛日本東北 台灣虎航「高雄—仙台」2099元起開賣

台灣虎航開賣「高雄—仙台」航線，限時開賣促銷價單程未稅2099元起。（資料照）

2025/05/05 11:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕繼今年1月開航高雄—札幌（新千歲）航線後，台灣虎航今（5日）宣布將於7月開航高雄—仙台航線，是高雄出發日本的第八條航線，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。限時開賣促銷價單程未稅2099元起。

日本東北擁有豐富自然景觀與歷史文化，四季風情皆不同。夏季的仙台及周邊地區，綠意盎然、生機勃勃，是避暑好去處；秋季時分，楓紅滿山遍野。

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台灣虎航表示，透過高雄—仙台直飛航線，南台灣民眾能更便捷展開日本東北之旅；若再搭配現已飛航的桃園—仙台航線，台灣虎航提供往返台灣及仙台每週6班的航班選擇，讓日籍旅客來台旅遊不需走回頭路，進行雙城遊。

高雄—仙台航線開航初期，每週營運3班，去程航班編號IT-772，每週一、三、六的下午1時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每週一、三、六的晚間7時自仙台機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航2025年5月6日上午10時起至5月7日晚間11時59分推出單程未稅2099元起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年7月16日至2025年10月25日止，更多訊息詳見活動網頁。

台灣虎航高雄出發航點包括札幌（新千歲）、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線。

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