教育部公布新創團隊入選名單 台科大AI護聲符防詐

大同大學「眼護光芒，音樂想你」團隊，開發專為視障者設計的智能運動輔助設備，入選教育部U-start校園新創團隊。（圖由教育部提供）

2025/05/05 11:35

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部U-start計畫補助校園新創團隊入選名單公布，今（114）年第一階段報名逾250隊，36校、77隊青創團隊脫穎而出，其中創新服務類，國立台灣科技大學「UniCALL DFNDR」團隊，以AI語音辨識及防護系統，製作出「護聲符」App，提供語音真偽性之即時偵測、判斷及防護，以3道防線偵測AI詐騙機率，確保聲音不被不法份子竄改利用，為數位社會建立安全、可靠、可信任「護聲符」。

教育部青年署科長呂松青說明，U-start創新創業計畫邁入16年，已扶植1413組青年團隊成功實現創業夢想，並促成995家新創公司成立，今年各入選團隊可獲得50萬元補助款，包括35萬元創業基本開辦費、15萬元學校育成創業輔導費，並可獲得6個月專業輔導，陪伴青創團隊邁出創業第一哩路，第1階段獲補助的團隊完成公司行號設立後，可接續參加第2階段的績優團隊選拔，再爭取百萬元創業獎金。

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呂松青表示，今年創業團隊以改善生活品質為出發點，結合技術創新與人本設計精神，提出兼具市場潛力與社會價值的創新方案，展現青年世代對社會議題的洞察力與實踐力。

在製造技術類部分，國立聯合大學「再濕箱」團隊，以郵票背膠作為技術靈感開發「再濕膠技術」，透過此技術消費者僅需在箱子黏著區簡單塗水，即可快速完成封箱，實現包裝與封箱一體化，不僅減少膠帶廢棄物，還能降低材料處理成本，提升紙箱回收率。

在文創教育類部分，國立陽明交通大學「時間管理規劃本」團隊，推出「國高中生時間管理系統」筆記本結合線上課程，提供時間管理能力培養方案，透過結合紙本與數位資源，幫助採用新課綱的國高中提升學生的時間管理效率，找到學業與生活的平衡。

此外，在社會企業類部分，大同大學「眼護光芒，音樂想你」團隊，開發專為視障者設計的智能運動輔助設備，改善視障者在運動時無法感知環境變化困擾，透過語音提示與感官刺激，幫助視障者在安全、無壓力的環境中，享受獨立運動的樂趣，提供個性化模式，創建包容的運動環境，推動平等的運動機會。

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