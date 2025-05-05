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    澎湖國際海上花火節開幕升空 無人機圖案、人偶見面會搶先看

    今年花火節無人機表演搶先看，與國際知名品牌史努比合作。（澎湖縣政府提供）

    今年花火節無人機表演搶先看，與國際知名品牌史努比合作。（澎湖縣政府提供）

    2025/05/05 10:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節，即將今（5）晚盛大開幕，活動延續至7月29日，澎湖縣政府除了規劃絢麗的煙火秀外，還有精彩無人機群飛演出，由於天氣預報狀況不錯，可望能如期升空。另外，開幕日也舉辦人偶見面會、紀念商品開賣，首次揭開神秘面紗。

    今年無人機秀，考慮開幕的驚喜感，無人機使用暗紅色燈光進行全圖形的測試飛行，700台無人機在夜空中迅速變幻隊形和圖案，帶來約10分鐘演出，搭配輕鬆愉快的音樂，呈現可愛經典的品牌主題圖形。值得一提的是，今年開幕場首次安排以200台無人機搭載煙火展演，融合科技創新與煙火藝術，點綴美麗夜空，締造令人難忘的聲光體驗。

    另外，今年 「2025澎湖國際海上花火節」與國際知名品牌全球知名漫畫Peanuts™《花生漫畫》聯名合作，開幕當日將舉辦2場IP角色人偶見面會，分別 是下午5時、6時30分，在觀音亭活動園區花火節主舞台前現身。登場的「IP角色」為來自國際知名品牌的智慧財產角色（Intellectual Property）。

    同時活動現場也推出花火節與年度合作品牌限定聯名商品，包括T恤、帽子、馬克杯及浴巾等8款多樣商品，兼具實用性與收藏性，澎湖縣政府旅遊處並推出好康優惠，購買商品即贈送花火節限定扇子1支，滿500元即贈送全家酷繽沙或FMC氣泡水或購物金20元（滿百折）兌換明信片1張，贈品數量有限，送完為止。

    花火節開幕式，提供二場人偶見面會。（澎湖縣政府提供）

    花火節開幕式，提供二場人偶見面會。（澎湖縣政府提供）

    今年花火節紀念商品，將在開幕日舉行首賣會。（澎湖縣政府提供）

    今年花火節紀念商品，將在開幕日舉行首賣會。（澎湖縣政府提供）

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