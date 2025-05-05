澄清湖變侏儸紀公園？巨大綠鬣蜥現蹤 1夜抓9尾最長1.4米

高雄市農業局出動獵龍高手，深入澄清湖風景區，一夜抓了9隻綠鬣蜥，其中2隻身長達1.4公尺。（市府提供）

2025/05/05 10:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區出現巨大綠鬣蜥，昨網路流傳引發網友熱議，高雄市農業局出動「獵龍高手」連夜捕捉，一夜抓了9尾綠鬣蜥，其中2隻身長達1.4公尺，將持續加強捕捉，避免造成環境危害。

網路社群昨流傳一段影片，有遊客漫步澄清湖畔，驚見一尾超大綠鬣蜥橫在路邊，不敢向前，直呼好誇張！不少網路社群廣為流傳，驚呼看起來簡直像「恐龍」、鱷魚，引發網友熱烈討論。

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農業局昨出動專業團隊，深入澄清湖風景區，根據民眾拍攝地點，漏夜捕捉綠鬣蜥，一夜總計抓了9隻綠鬣蜥，其中2隻身長達1.4公尺，將持續進行巡查捕捉。

農業局今年已移除6193隻綠鬣蜥，並已培訓626位民間獵人協助移除外，同時也委請3組專業團隊，鎖定澄清湖、鳳山溪等熱區，加強巡查、捕捉，今年移除目標為2萬4千隻綠鬣蜥。

網路社群昨流傳一段影片，民眾漫步澄清湖風景區，驚見一隻巨大綠鬣蜥。（擷取自「Joby」臉書）

高雄市農業局出動獵龍高手，深入澄清湖風景區，一夜抓了9隻綠鬣蜥，其中2隻身長達1.4公尺。（市府提供）

高雄市農業局出動獵龍高手，深入澄清湖風景區，一夜抓了9隻綠鬣蜥，其中2隻身長達1.4公尺。（高雄市府提供）

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