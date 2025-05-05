台鐵大改點！ 6/26起調整386列次

台鐵改點6月26日上路。（資料照）

2025/05/05 09:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵年度大改點6月26日起上路！台鐵公司表示，這次調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次。西線週六增開2列次自強號；東線增開2列次自強號，縮短北花行駛時間；北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段運能提升10.3%；中部地區區間車運能提升5.8%。

台鐵公司說明，配合北迴線小清水溪橋（和仁＝崇德間）改建工程及中部地區通勤站月台延長工程全數完工，為提升整體運能及服務品質，自6月26日起進行時刻調整。

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西線方面，提升台北＝台中直達車運能，逢週六七堵＝彰化間增開2列次自強號。

東線方面，台北＝台東自強號班次，配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北＝花蓮間行駛時間，樹林＝台東間增開2列次自強號。

北部地區方面，將提升區間車運能，基隆＝新竹間22列次區間車原8輛車改以10輛車行駛，中壢＝七堵間於上午尖峰時段增開1列次EMU900型區間車。班表調整後，北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段運能提升10.3%。

中部地區區間車運能，配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，18列次區間車原8輛車改以10輛車行駛；逢週六、日及例假日七堵＝彰化間2列次區間快車延長行駛至新左營。班表調整後，中部地區區間車運能提升5.8%。

台鐵公司表示，這次年度改點共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，相關列車車次、時刻，自5月9日起請參閱台鐵公司網站及各車站公告。改點後列次5月23日起開放團體訂票，5月29日起開放一般旅客訂票。

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