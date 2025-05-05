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    農水署攜高雄新港社區改造「住海邊新手村」 獲優良農建工程獎優等

    老厝空間融入傳統建築語彙修繕，展現在地文化美學。（農水署提供）

    老厝空間融入傳統建築語彙修繕，展現在地文化美學。（農水署提供）

    2025/05/05 09:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國「金牌農村」高雄市永安區新港社區是「石斑魚的故鄉」，農業部農村發展及水土保持署攜手新港社區，將老舊三合院與鄰海荒地、埤塘，改造「住海邊新手村」，作為永安青創聚落，協助青年返鄉，凝聚地方認同感，榮獲優良農業建設工程獎優等肯定。

    農水署台南分署分署長柯燦堂說明，住海邊新手村以充滿人文故事的古厝三合院為核心，融入鐵花窗、花格磚窗、人字砌紅磚等傳統建築紋理，重現老宅風華，營造舒適的青年共享空間；戶外場域重塑地坪與草地，產業故事牆等設施，轉型為市集展售、社區成果發表及長者運動等，機能多元的青銀共享天地。

    新港社區發展協會經理蘇郁暄表示，社區走過2016年霸王級寒流衝擊，社區一步一腳印投入友善養殖、品牌發展及食魚教育推廣等產業復興工作，迄今已吸引超過68位青年軍共同回留參與。

    她說，由農村再生協助改造青創聚落基地，重現昔日老宅大家庭溫馨氛圍，提供返鄉青年互助交流共創空間，不僅串聯社區品牌及產業體驗，也使青年創業不再單打獨鬥，更能為身在家鄉的付出與收穫，感到自信與成就！

    彩色抿石子牆等空間美化，展現永安石斑魚養殖產業故事。（農水署提供）

    彩色抿石子牆等空間美化，展現永安石斑魚養殖產業故事。（農水署提供）

    住海邊新手村（永安青創聚落）改造閒置荒地、埤塘及老厝空間，榮獲優良農業建設工程獎優等。（農水署提供）

    住海邊新手村（永安青創聚落）改造閒置荒地、埤塘及老厝空間，榮獲優良農業建設工程獎優等。（農水署提供）

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