攜手英國插畫碩士 高市青年局推新款感謝狀、獎狀、證書

Sophia Ji為高市府青年局繪製感謝狀、獎狀、證書三款書狀，每一款都別具寓意，為收受者獻上祝福與榮耀。（業者提供）

2025/05/05 09:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局攜手在地青年插畫家季榆汝（Sophia Ji），推出全新設計的感謝狀、獎狀與證書共三款書狀，細膩古典的視覺語彙融入象徵寓意，傳遞祝福與榮耀，讓受贈者感受尊榮與獨特收藏價值。

青年局長林楷軒表示，藝文工作者在追求夢想過程中，除具備紮實技術與創意，也需多元而有效的曝光機會；青年局持續透過補助及資源協助，支持在地青年創作者發聲，這次邀請青年藝術家參與書狀設計，不僅翻轉過往制式書狀刻板印象，更體現政府機關落實藝術生活化的用心與行動力。

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曾就讀高雄師範大學美術系的Sophia Ji，畢業後前往英國留學並取得插畫碩士學位，返台後以電腦繪圖專職插畫創作，畫風細膩、用色沉穩，常利用網點與砂礫質感表現作品細節，蘊含深厚文化意涵，帶有奇幻、神祕風格，深受喜愛神話主題的客群好評。

她曾獲日本國際插畫大獎、3x3美國插畫獎，並入選WIA 2023世界插畫大獎，去年更透過青年局參展補助，赴韓國釜山參與插畫展，展現高度的國際藝術潛力。

青年局全新系列書狀採用燙金印刷，其中，「感謝狀」以眾星拱月、黃色百合與湧現炙熱火焰的愛心元素，象徵敬意與祝福；「獎狀」描繪勝利號角與蜂鳥，象徵喜悅、好運，位處世界頂端的掌中聖火，意味獲獎者勝券在握的堅定力量；而「證書」則將代表公正的鋼筆繪於書狀兩側，筆尖懸浮地球儀，塑造權威感，搭配桂冠葉點綴，寓意獲頒者備受肯定、步步高升。

Sophia Ji坦言，這是她首次參與政府機關書狀設計工作，不僅興奮，更是挑戰！她強調設計不僅是形式美感的呈現，更承載精神價值的傳達，此次以傳統素雅書狀為基礎，透過設計語言的重新編排，讓書狀成為值得珍藏的榮譽證明，誠摯期盼每位收受者在拿到書狀的當下，能感受到用心與溫度，珍藏這份專屬的榮耀。

青年插畫家Sophia Ji跳脫傳統公版框架，為高市府青年局設計感謝狀、獎狀、證書三款書狀。（業者提供）

Sophia Ji的插畫風格充滿神秘奇幻元素，獨樹一幟的畫風曾獲多項世界級插畫獎項。（業者提供）

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