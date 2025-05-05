白沙屯媽祖為考生加持！斗南東明國中學生家長激動落淚

白沙屯媽祖鑾駕今天一早停駕斗南東明國中賜福，有家長激動落淚。（東明國中校長陳育民提供）

2025/05/05 08:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖再次進入斗南昨（4）日晚上駐駕斗南警分局新崙派出所，吸引大批信徒前往參拜，今日清晨5點起駕，5點40分左右行經東明國中衝進校門口並停駕在校內，有家長帶著即將參加教育會考的考生到校祈求，看到媽祖衝進學校激動落淚，雙手合十膜拜。

白沙屯媽祖昨天駐駕斗南，鄰近鄉鎮大埤、土庫、莿桐、虎尾、古坑、斗六的信徒湧入斗南，今天媽祖鑾駕起駕後沿著158甲往斗南市區前進，清晨5點40分左右經過建國路後在東明國中校門口停留，校長陳育民與多名教師及家長在校門口跪求，媽祖鑾轎衝進校內現場一陣歡呼聲及掌聲。

請繼續往下閱讀...

媽祖鑾轎一進到校內現場所有人都超級感動，帶著考生的家長更是激動落淚，陳育民表示，去年白沙屯媽祖也有停駕學校，學生會考表現及學校招生成績也不錯，增了2班，下週5月17、18日為國中教育會考，感謝媽祖來賜福。

白沙屯媽祖今天早上還停駕斗南順安宮，並進入斗南市場等市區賜福，沿途都有大批信徒鑽轎腳，就算只有1、2人，媽祖都有應必求。

白沙屯媽祖鑾駕今天一早停駕斗南東明國中賜福，有家長激動落淚。（東明國中校長陳育民提供）

白沙屯媽祖鑾駕今天停駕斗南順安宮，大批信徒前往朝聖祈求。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法