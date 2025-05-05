南珉貞再次化身「墾丁公主」 驚艷南灣米白陽傘新風貌

富邦悍將啦啦隊韓籍女神南珉貞。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/05 07:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕富邦悍將啦啦隊韓籍女神南珉貞，憑藉甜美笑容與親民魅力，早已是台灣粉絲心中的「台妹小南」。近期，她化身國境之南最佳代言人，多次造訪恆春墾丁，近日更重遊喜愛的南灣沙灘，對重新整頓後的米白色陽傘景觀讚不絕口，直呼「超級美麗！」並拍下無數網美級照片，讓粉絲直呼「墾丁因為小南更迷人了！」

南珉貞自2024年加入Fubon Angels後，積極融入台灣文化，今年初更宣布全心投入台灣演藝圈，展現「All in台灣」的決心。她日前為YouTube頻道南下恆春半島，體驗雙層巴士旅遊與人生首次衝浪，親切互動與墾丁居民的熱情，讓她獲封「墾丁之友」美譽。近日，她再度重返南灣，悠閒漫步於整頓一新的沙灘，米白色陽傘整齊排列，搭配湛藍海水與潔白細砂，讓她驚艷連連。

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「南灣真的太美了！整頓後的陽傘超有質感，像置身國外度假勝地！」南珉貞興奮分享。她戴上超酷墨鏡、身穿輕盈服裝，部分照片被民眾上傳社群後，粉絲留言湧入「小南拍得像電影海報！」「南灣因為你更有魅力！」她也透露，近期還會帶媽媽來最愛的墾丁過母親節，想讓家人感受台灣的熱情與自然美景。

南灣沙灘近年因陽傘亂象備受爭議，墾丁國家公園管理處自2024年8月起強力整頓，拆除違規陽傘並統一為米白色調，搭配規範化的經營模式，讓沙灘恢復潔淨風貌。不僅許多遊客拍照驚豔分享，南珉貞也對此大為讚賞「整齊的陽傘讓海灘更有秩序，視覺上也舒服多了！」她還在沙灘上拍攝許多美照，更與陽傘的「nan（南）」字合影，展現她的活潑巧思，粉絲直呼「小南根本是墾丁最佳代言人！」

除了旅遊拍攝，南珉貞不忘公益初心。也計畫未來結合旅遊與公益，推廣更多恆春半島的隱藏景點。從啦啦隊到綜藝主持，再到旅遊推廣，南珉貞用真心與努力征服台灣粉絲的心。她在南灣沙灘的陽傘下，留下燦爛笑容，直說「墾丁值得一來再來！」她開心喊話，邀請大家親自走訪，感受國境之南的迷人魅力。不少粉絲也熱情回應「跟著小南的腳步，夏天安排墾丁行程！」

南珉貞驚艷南灣米白陽傘新風貌。（記者蔡宗憲攝）

富邦悍將啦啦隊韓籍女神南珉貞。（記者蔡宗憲攝）

富邦悍將啦啦隊韓籍女神南珉貞。（記者蔡宗憲攝）

對重新整頓後的米白色陽傘景觀讚不絕口，南珉貞直呼「超級美麗！」（記者蔡宗憲攝）

南珉貞驚艷南灣米白陽傘新風貌。（記者蔡宗憲攝）

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