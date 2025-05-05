05/05 各報重點新聞一覽

內政部設置宗教等團體「赴中國交流資訊公開專區」，宗教等團體若要去中國，行程應公開揭露，讓社會檢視有無夾雜統戰行程。（資料照）

2025/05/05 06:57

自由時報

宗教統戰大撒幣 揪團赴中 中共每個人頭酬庸千元

中共宗教統戰大撒幣！我官方情資掌握，中共透過部分村里長、地方宮廟，以宗教交流等名義，拉攏國人赴中參訪，只要揪團拉一個人過去，每個人頭可抽一千元；拉的人越多，中國給的錢還會更多。

請繼續往下閱讀...

詳見宗教統戰大撒幣 揪團赴中 中共每個人頭酬庸千元。

罷免竹市長高虹安、立委鄭正鈐 新竹雙罷送件 二階連署破10萬份

新竹市罷免民眾黨市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐的雙罷團體，昨上午完成第二階段連署送件，共送出罷高五萬一四一九份、罷鄭五萬三一三一份，兩人分別達到法定連署門檻的一四七％與一五○％，總送件份數突破十萬份。雙罷發言人陽明交大教授林志潔表示，「我們的母親台灣，我們愛妳，這是我們獻給母親節最深情的禮物」！

詳見罷免竹市長高虹安、立委鄭正鈐 新竹雙罷送件 二階連署破10萬份。

楊梅4越籍男女 一氧化碳中毒亡

桃園市楊梅區三名越南籍移工及其同鄉一名來台就學女大生，疑因一氧化碳中毒，倒臥租屋處身亡；移工友人因多日無法聯繫到人，前晚上門找人，驚見二男二女陳屍倒臥屋內客廳、臥室，警、消到場發現四人屍體已經腐臭、均未送醫，屋內仍飄著瓦斯氣味，檢、警昨相驗，初判死因均為一氧化碳中毒，死亡時間三至四天，現場無外力介入痕跡，排除他為。

詳見楊梅4越籍男女 一氧化碳中毒亡。

聯合報

台幣匯價暴衝 金融3業首季獲利成長轉衰退 4、5月更嚴峻

金管會最新公布的銀行、證券和保險等金融三業首季獲利二七○六億元、較去年同期衰退百分之八點七，由成長轉為衰退；值得注意的是，國內金控本周起陸續公布四月獲利，受到川普關稅戰引發股災和台幣升值的衝擊，預期半數以上的壽險公司恐出現單月虧損。

詳見台幣匯價暴衝 金融3業首季獲利成長轉衰退 4、5月更嚴峻。

澳洲冷凍豬腳驗出萊劑 在野質疑：美萊豬輸台敲門磚？

我國於民國一一○年開放含瘦肉精萊克多巴胺（簡稱萊劑）的豬肉及豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）進口後，衛福部食藥署公布放行一批自澳洲進口含萊劑的「冷凍豬腳」，重量為廿二點九九公噸，檢出值為○點○○一PPM，是國內首度檢出萊豬。消基會擔心民眾吃進萊克多巴胺，呼籲政府公布該批進口肉品流向。在野立委質疑此事將成「美國萊豬輸台的敲門磚」。

詳見澳洲冷凍豬腳驗出萊劑 在野質疑：美萊豬輸台敲門磚？。

中國時報

迎戰罷免520後轉型戰鬥內閣

罷免國民黨立委的罷團陸續送出二階罷免連署後，民進黨看好罷藍氣勢，據了解在5月20日後、罷免投票前，賴清德總統將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但起用論述強的閣員，轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰可能在7月進行的罷免投票及之後立院補選。

詳見迎戰罷免520後轉型戰鬥內閣。

促兩岸互利雙贏 許歷農107歲高齡辭世

被人尊稱「許老爹」的退輔會前主委許歷農，4日上午6時13分，於台北榮總在睡夢中過世，享嵩壽107歲。許歷農生前主張兩岸互利雙贏，是國內統派代表性人物。

詳見促兩岸互利雙贏 許歷農107歲高齡辭世。

新竹市雙罷團體昨上午前往新竹市選委會遞件，送出罷免民眾黨新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐二階連署書共逾10萬份。（記者蔡彰盛攝）

桃園市楊梅區發生一氧化碳中毒意外，現場裝設熱水器的後陽台窗戶緊閉。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法