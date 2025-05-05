熱！南部今上看36度 明起鋒面影響全台

今日各地高溫約29至33度，東南部地區及南部近山區容易出現局部36度以上高溫，東南部則有機會發生焚風。（資料照）

2025/05/05 06:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（5日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，但午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於北部距離鋒面較近，清晨及夜晚北部地區亦有零星短暫陣雨，建議民眾外出攜帶雨具以備不時之需。

氣溫方面，各地高溫約29至33度，東南部地區及南部近山區容易出現局部36度以上高溫，東南部則有機會發生焚風；由於天氣悶熱，民眾在戶外活動應多補充水分，至於各地低溫約21至24度。離島方面，澎湖氣溫24至29度；金門21至29度；馬祖18至27度。

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空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。今日全台除了宜蘭縣以外，各縣市紫外線指數預報均達到「過量級」，民眾外出時應注意防曬。

週二、週三（6日、7日）受鋒面影響，各地環境再轉不穩定，西半部地區及東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。北部22至30度，中部23至32度，南部25至33度，東北部22至29度，東部23至29度，東南部24至30度。

週四（8日）鋒面逐漸北抬遠離，雨勢稍趨緩，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。週五、週六（9日、10日）會有另一波鋒面接近，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 31 25 ~ 32 27 ~ 32 22 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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